J.Bayona, candidato a dos Óscar

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La sociedad de la nieve, del catalán Juan Antonio Bayona, y Robot Dreams, del vasco Pablo Berger, conocieron ayer su nominación en la 96 edición de los Óscar, en las categorías de mejor película internacional y mejor cinta de animación, respectivamente. El filme de Bayona, que cuenta la historia de la conocida como ‘tragedia de los Andes’, el accidente del 13 de octubre de 1972 del avión que trasladaba a un equipo de rugby desde Montevideo a Chile, opta además al Óscar al mejor maquillaje y peluquería para Ana López-Puigcerver, David Martí y Montse Ribé.

Es la primera vez que Bayona es nominado para los premios de la Academia de Hollywood por lo que, tras conocer la noticia, confesó la ilusión que le hacen las dos nominaciones y confesó que, “no he procesado que estoy en los Oscar, ganes o pierdas cuesta un poco procesar todo lo que has vivido”.También es la primera ocasión que Berger aspira a llevarse una estatuilla y lo hace por su delicada adaptación de la novela gráfica homónima de la estadounidense Sara Varon sobre la historia de un perro que, para no sentirse solo, decide comprarse un robot al que convierte en su mejor amigo. El cineasta bilbaíno confesó su felicidad por lograr la nominación con Robot dreams en una categoría en la que competirá con Elemental; Nimona; Spider-man: cruzado el multiverso; y El chico y la garza, la última película de Hayao Miyazaki con quien Berger confesó estar “emocionado” de compartir categoría.En cuanto a las grandes favoritas la cinta Oppenheimer, del cineasta británico Christopher Nolan, cumplió los pronósticos este martes y liderará la carrera hacia la 96 edición de los Óscar con 13 nominaciones, seguida de Poor Things, del griego Yorgos Lanthimos, con 11 candidaturas y Los asesinos de la luna, el regreso de Martin Scorsese a Hollywood, que se alzó con 10 menciones y que permite al director hacer historia de los premios de Hollywood al lograr su décima nominación en esta categoría, superando a Steven Spielberg con nueve, y convirtiéndose en el cineasta vivo con más nominaciones. Solo el fallecido William Wyler, con 12 nominaciones, le supera. También ha hecho historia Lily Gladstone, que precisamente con su trabajo en Los asesinos de la luna se convierte en la primera nativa americana en estar nominada al premio a la mejor actriz protagonista. Por su parte, el fenómeno comercial Barbie, de Greta Gerwig, tuvo que conformarse con ocho nominaciones tras una temporada de premios en la que ha flaqueado en los más importantes. La gala de este año, que tendrá lugar el próximo 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles y será presentada de nuevo por Jimmy Kimmel, decidirá quién es el mejor director, un apartado en el que no compiten ni Greta Gerwig de Barbie ni Alexander Payne de Los que se quedan.