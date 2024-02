“El Canal d'Urgell tiene una historia muy cinematográfica”

Publicado por Joan Josep Ballabriga Verificado por Creado: Actualizado:

“La grandiosidad del paisaje desértico de la plana del Urgell en pleno siglo XIX, las obras de construcción del Canal d’Urgell, la gente arriba y abajo, el ruido, el sudor, el mal olor, los presos trabajando...”, enumeraba ayer el escritor Vicenç Villatoro sobre “lo que debió ser una auténtica epopeya en aquella época, que hoy tiene una potencialidad cinematográfica muy grande”. Una epopeya que él ha plasmado en la novela Urgell. La febre d’aigua (Proa), que presentó en la librería Caselles de Lleida, en un acto junto a Antoni Gelonch.

Unas horas antes de la cita ante el público, Villatoro explicó a SEGRE que “el libro me ha llevado tres años y medio de trabajo y documentación histórica”. Aunque avisó que “los hechos históricos son reales, pero hay personajes reales, otros ficticios y otros ficcionados a medias..., lo que más me interesaba reflejar es el principio de verosimilitud: posiblemente lo que encuentre el lector no es lo que pasó, pero podría haber ocurrido perfectamente”.El agua como metáfora de vida para una tierra que hasta entonces estaba seca, pobre y desolada. Este es el trasfondo de una historia que, casualmente, llega a las librerías en plena emergencia por sequía en buena parte de Catalunya. “A veces, el azar es un buen guionista”, comentó con una pequeña sonrisa sobre una historia que comenzó a plantearse en verano de 2020.Pero, el punto de la historia del Canal d’Urgell que “me sorprendió” y fue el verdadero detonante para esta novela fue que “aquel proyecto hidráulico al principio no funcionó”. De hecho, Villatoro afirmó que “seguramente es la parte de la historia más desconocida por la gente: quería escribir precisamente sobre las decepciones que llegaron después de las grandes euforias y que, muchos años más tarde, convirtieron de verdad toda la zona en verde y fértil”. El autor confesó en este sentido que “si no me hubieran descrito este proceso histórico, con el fracaso inicial del proyecto, posiblemente hoy no existiría este libro”. Una obra también con un guiño a su árbol genealógico: “Desde un libro anterior, La casa dels avis (2021), ya me documenté sobre un antepasado materno procedente de Nápoles y el Priorat y establecido en Ponent en el XIX. Por ello, pensé en utilizarlo para esta novela inventándome cosas, dándole una vida que no tuvo, con un punto de justicia histórica sobre este personaje”.