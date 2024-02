“Barcelona es una fábrica de analfabetos existenciales”

Publicado por Joan Josep Ballabriga Verificado por Creado: Actualizado:

La sequía y la gestión del agua, la producción agroalimentaria y los payeses, los pueblos y la gran urbe metropolitana, las infraestructuras y la tierra..., un cóctel que, para el periodista y escritor de Balaguer Francesc Canosa, pasa irremediablemente por abordar el “gran debate territorial”. Y para abrir boca, acaba de publicar Catalunya no acaba a la Panadella (Destino), un ensayo breve pero contundente para reclamar “un reequilibrio territorial y también emocional”. Provocador, Canosa asegura que “Barcelona se ha convertido en una gran fábrica de analfabetismo existencial, llena de gente que no sabe de dónde vienen las lechugas”. En el libro, el también articulista de SEGRE y tertuliano en los medios de comunicación afirma que “parece que vivimos en un país que no quiere ver que existen otras personas que viven en el territorio, en el que las distancias físicas se han acortado pero que, en cambio, las distancias mentales se han ampliado”, y se pregunta “¿por qué un ciudadano, por ejemplo, de Tàrrega vale menos que uno de Barcelona?”. Canosa señala que “toda Catalunya está llena de gente, el problema es que a los de fuera de Barcelona no los queremos ver”.

Para el director de la nueva revista Horitzons –cuyo primer número saldrá a la venta este próximo mes de marzo–, “los payeses son los grandes sismógrafos que detectan los problemas de la tierra, en un momento en que nos estamos cargando y negando la naturaleza”. De hecho, reclama “más respeto para la gente que cultiva y cuida la tierra”. “Paradójicamente, en Estados Unidos, la figura del cowboy es mítica, mientras que aquí se ríen, mofan y menosprecian al payés”, añade en apoyo de un sector primario que acaba de sacar los tractores a las calles y las carreteras. Canosa reconoce que “Barcelona es la capital del país, pero se necesita mucho más respeto hacia los otros; un debate sobre la totalidad del territorio, con un horizonte de futuro para todo el país”. Y advierte finalmente que “tenemos que volver a la Catalunya de la coca de recapte”.