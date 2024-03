“Es un honor cantar en el primer concierto del MUD”

En plena gira de presentación de su nuevo disco desde enero, la cantante portuguesa Lina estrenará el jueves en Lleida el festival de neofolk Músiques Disperses MUD, antes de actuar el viernes en París y el sábado en Burdeos. “Un ritmo frenético de viajes y conciertos, ¡pero me encanta!”, afirma entre risas esta artista, en conversación telefónica con SEGRE. La multipremiada cantante de fado inaugurará el certamen leridano en el Teatre de l’Escorxador (20.00 h, 25€) con los temas del álbum Fado Camôes. “Es todo un honor para mí protagonizar el primer concierto del festival”, asegura esta artista, que empezó a cantar fado desde niña, “un género folk que también puede ser moderno, ¡claro que sí!”. Por eso, que nadie se espere una velada clásica fadista con este disco para el que Lina contó con el productor y músico británico Justin Adams, que ha trabajado con estrellas como Robert Plant, Brian Eno o Sinead O’Connor y que siempre ha apostado por mezclar lo tradicional con elementos contemporáneos. “Los puristas del fado siempre lo serán, sirven para que no olvidemos las raíces, pero también es importante fusionar con otros estilos, buscar nuevas sonoridades”, explica Lina, que ya colaboró con éxito en su anterior trabajo con otro músico muy singular, el catalán Raül Refree. “Me hizo pensar en la música de manera más amplia, descubrir sensaciones que no sabía que tenía en mi interior”, recuerda la cantante lusa, ‘enamorada’ también en sus letras del gran poeta portugués Camôes, del siglo XVI. “Es un clásico de la literatura, pero trata cuestiones muy actuales”, concluye.