Postales de una Lleida de hace 50 años

El dibujante leridano Alfons López (1950) ha reunido en un libro un verdadero catálogo de postales de los rincones más emblemáticos de la Lleida histórica, desde el río Segre hasta el Turó de la Seu Vella pasando por el Eix Comercial, Cavallers, L’Ereta, Sant Llorenç o el Escorxador. El volumen, titulado Lleida. Narracions mínimes (Pagès Editors), cuenta con textos del historiador Jaume Barrull Pelegrí, “porque me di cuenta de que pintaba muchos espacios de una Lleida que ya no existe, la de mi infancia y juventud hace más de cincuenta años, y quería así darle un toque histórico a este trabajo”, explicó a SEGRE el artista. “Me fui de Lleida por la mili”, recordó López, cuya carrera profesional le acabó afincando en Barcelona, “pero conservo piso en Lleida, donde vengo a temporadas, ¡sobre todo en verano cuando aquí se puede dormir mejor!”, desveló entre risas. “Nos ha quedado poco de aquella Lleida payesa. Yo nací en la calle Tallada, ya no hay nada de aquella época. Y en la Ereta quizás solo queda la fuente”, comentó sobre algunos de los paisajes que ha revisitado durante los últimos años en obras de técnica mixta (base de acuarela, más tinta china y otros ‘secretos’). En total, unos 80 dibujos para “un público interesado en la ciudad de Lleida”. Son “escenas en las que siempre pasa alguna cosa, porque soy un narrador, mi oficio consiste en contar historias”, añadió.