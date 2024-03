“El Éxodo es magistral, es el 'procés' de los judíos”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El filósofo y escritor Bernat Dedéu (Barcelona, 1979) presentó ayer en la librería La Fatal de Lleida No mataràs, un ensayo sobre el quinto mandamiento de la tradición cristiana, dentro de la singular colección de la editorial Fragmenta sobre el decálogo que Dios transmitió a Moisés en el Sinaí. “Todos los mandamientos son jugosos, pero el 5º es el más filosófico y el más imperativo, ataca la santidad de la vida y, a diferencia de otros como el robo o el adulterio, es el único irreversible”, comentó Dedéu, poco antes de un acto en el que estuvo acompañado por la coordinadora de la colección, Anna Punsoda, y el escritor y activista cultural leridano Antoni Gelonch. El ensayo es un resumen en clave filosófica del libro del Éxodo, “una obra magistral de la literatura, que funciona también como un manual sobre la política y el poder; es el ‘procés’ de independencia de los judíos”, afirmó el filósofo. En No mataràs, Dedéu habla del estado moderno y del contrato social: “Es muy fácil matar, por esto, ante nuestro temor, dejamos en manos del Estado lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, porque no hay Estado sin trapos sucios”, concluyó.