La escritora leridana Montse Sanjuan presenta la novela 'La nosa'

Puntual como un reloj, la escritora leridana Montse Sanjuan acude desde hace una década a su fiel cita de cada dos años con Sant Jordi con novedad literaria. “Me encanta la diada, y si un año no tengo novedad, voy a firmar libros igual”, aseguró la autora, que se dio a conocer en 2014 con La sergent Anna Grimm. Este año sí toca nueva novela, La nosa (Pagès Editors), que ayer presentó en la concejalía de Cultura de Lleida, en un acto conducido por la directora de SEGRE, Anna Sàez, y que contó con la editora Eulàlia Pagès y la lectura incluida de un fragmento de la obra a cargo de Teresa Ibars. Sàez recordó que “en 2020, Sanjuan dio un giro de 180º a su trayectoria, aparcando la novela negra y abrazando la novela histórica en Dues dones. Ahora junta lo mejor de ambos territorios, la historia y un poco de misterio”. La autora de La nosa desveló que la trama de esta nueva novela surge como en Dues dones “de la memoria familiar, las historias y anécdotas que me explicaba mi madre de cuando ella vivió durante un tiempo en una fonda de pueblo”. Sanjuan relata la vida de Júlia, “una historia dura” en dos planos temporales que se van intercalando, los años 40 cuando era una adolescente, y finales de los 80, ya una mujer madura, para criticar cómo “la sociedad es muchas veces cruel con las personas diferentes”. La novela habla de una época que condenó a determinadas personas a ser “invisibles” y de su capacidad de supervivencia, con un misterio añadido, “una inquietud que no se resuelve hasta el final”. Esta obra le ha permitido a la escritora hacer lo que más le gusta: “Fabular y crear una atmósfera con varios personajes”. Sanjuan también tranquilizó a los fans de Anna Grimm: “Ahora tocará la 5ª aventura de la sargento”.