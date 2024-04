El número de librerías crece los últimos años, con un 30% más de agremiadas desde el 2008 y 324 comercios

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Gremio de Libreros de Cataluña tiene 324 librerías y sigue ganando socios, con un 30% más que el año 2008, según datos facilitados a la ACN. La gran mayoría de establecimientos se concentran en la demarcación de Barcelona, mientras que no hay ninguna en 9 comarcas del país, principalmente en Poniente y el Alto Pirineo. Les librerías agremiadas suman el 90% de la facturación de las librerías de Cataluña, y aunque no hay datos actualizados del conjunto, el Gremio constata que su crecimiento es un reflejo del auge del sector en general. Por otra parte, Cataluña lidera el número de establecimientos en España, según cifras de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), pero tiene una ratio por debajo de la media estatal. De hecho, el 'Mapa de Librería 2023' de la entidad CEGAL refleja que la tasa de librerías en Cataluña es de 5,2 por cada 100.000 habitantes, cosa que no llega a las 5,8 del conjunto español y lo cual también queda por debajo de otras comunidades autónomas, como la de Madrid (5,7) o el País Vasco (6,1). La ratio catalana es la sexta por la cola, sólo por debajo de otros territorios como la Comunidad Valenciana (4,9) o Andalucía (4,5).

También según la CEGAL, Cataluña es la comunidad autónoma donde hay más librerías en números absolutos, con 460, el 14,7% de todo el Estado. Madrid concentra otro 14%, Andalucía el 13,8%, seguimiento de la Comunidad Valenciana (9,1%), Galicia (9%) y Castilla y León (8,1%).

Del número de comercios reflejados en el informe, se puede extraer que los 324 agremiados representan aproximadamente tres de cada cuatro del total, ya que tanto la CEGAL como el Gremio utilizan un mismo criterio en la definición de librería.

En este sentido, en declaraciones a la ACN, el presidente del Gremio de Libreros de Cataluña, admite que no todas las librerías de Cataluña están agremiadas, "ni lo tienen que estar", pero celebra que cada vez sean más. Eso es un indicador, dice, que "el sector está vivo, es participativo, y crece".

"A veces me encuentro con librerías y libreros de toda España, y nos miran con mucha envidia", asegura. Según del Arco, Cataluña es el territorio "con una capilaridad de librerías más importante, con mucho carácter y profesionalidad,", y destaca su "papel cultural".

El secretario técnico de la entidad, Marià Marín, detalla que la actividad de las librerías agremiadas "agrupa el 90% de la facturación" de las librerías, y corrobora que su crecimiento tiene que ver con el auge general del número de este tipo de establecimientos. Dice que la tendencia se puede explicar tanto por el "relevo generacional" que ha permitido mantener muchas librerías, así como por nuevas iniciativas que, en parte, han surgido de la Escuela de Librería, una iniciativa pionera en el Estado y conjunta con la Universidad de Barcelona (UB) para formar futuros libreros.

9 comarcas sin librerías agremiadas

Les librerías del Gremio se concentran en el área de Barcelona en un 80%, hay un 10% en Gerona, un 7% en Tarragona y sólo un 4% en Lleida. 9 comarcas catalanas no tienen ningún establecimiento agremiado (no necesariamente ninguna librería), mayoritariamente en las Tierras de Lleida y el Alto Pirineo. Son Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Cerdanya, Alt Urgell, las Garrigues, Terra Alta, Segarra, y también Priorat y Solsonès.

La comarca con más librerías es el Barcelonès (149) por la gran concentración de librerías en Barcelona (140), y destaca en segundo lugar el Baix Llobregat y el Vallès Occidental con 26, las dos en la demarcación de Barcelona. En orden descendente siguen después el Vallès Occidental, con 15; el Maresme, con 14; Osona, con 11; Gerona, con 10; y el Bages y el Baix Empordà, ambas con 7.

En relación al crecimiento del número de agremiados, desde el Gremio aseguran que ha estado "uniforme" a todas las demarcaciones, pero de acuerdo con el peso poblacional que tienen. Por eso se concentran mayoritariamente en las zonas costeras, en el Área Metropolitana de Barcelona y en algunas capitales de comarca y demarcación más pobladas. "Hay más o menos de acuerdo con la dinámica demográfica desequilibrada que tiene Cataluña", asevera Marià Marín. En conjunto, la ratio de librerías para cada 100.000 habitantes es de un poco más de 4.

Presencia en 92 municipios catalanes

No obstante, las librerías agremiadas se ubican actualmente en 92 poblaciones, es decir, menos del 10% de los municipios catalanes. De nuevo, eso no es sinónimo que sólo haya librerías en estos puntos, porque no todas las librerías forman parte del Gremio, aparte de la oferta literaria que se encuentra en otros puntos de venta de libros, como papelerías y quioscos entre otros.

Una quincena de poblaciones tienen 4 o más librerías integradas en el Gremio, pero sólo Barcelona (con 140) y Gerona (con 10) llegan a los dos dígitos. Vic destaca con 7 establecimientos como el tercer municipio en librerías agremiadas, y el primero de entre 20.000 y 50.000 habitantes. Poblaciones del mismo rango poblacional como Olot, Molins de Rei, Banyoles, Sant Feliu de Llobregat y Esplugues de Llobregat, tienen tres, y Vilafranca del Penedès, dos. Les mismas que otras capitales de comarca como Valls, Tortosa y Figueres.

Tarragona es la cuarta ciudad en número de librerías agremiadas, con 6. Pero en relación a su población su ratio de establecimientos por habitante es baja (entre las que tienen librerías agremiadas), con 4,3 por cada 100.000 habitantes. A Lleida le pasa lo mismo, con 5 librerías agremiadas y una ratio de 3,9. En Barcelona el índice sube un poco más (8,43), pero Gerona es la capital de demarcación con mejor ratio, de 9,59 librerías.

Con respecto a las ciudades grandes y medias (de más de 100.000 habitantes) con menos establecimientos, destacan l'Hospitalet de Llobregat con sólo 3 establecimientos, los mismos que Reus y uno más que Santa Coloma de Gramenet, donde hay tan sólo dos. Sabadell y Terrassa tienen 5, los mismos que Mataró.

Sin establecimientos en los municipios más pequeños

No hay municipio de menos de 1.000 habitantes que tenga una librería agremiada. Los primeros establecimientos aparecen en municipios de menos de 2.000, concretamente en Ascó y Golmés con un establecimiento respectivamente.

El censo del Gremio no refleja, entre otros, el caso de Calonge y Sant Antoni, que té una oferta de librerías ampliada desde hace unos años gracias a una iniciativa municipal para convertirlo en "el primer booktown" de Cataluña. En concreto, en el municipio ha abiertas actualmente 6 librerías, cinco en Calonge y una en Sant Antoni de Calonge, pero tan sólo dos están agremiadas.

Crece un 30% el número de establecimientos agremiados

A pesar de situaciones como esta, el Gremio de Libreros de Cataluña tiene hoy casi un tercio más de librerías de lo que hace quince años. Según sus registros, el año 2008 había 262 establecimientos agremiados, y al acabar en el 2023 eran 336 (74 más). En estos años ha habido altas y bajas, pero se han impuesto las primeras, con una media de 12 altas anuales por 8 bajas. El año con más bajas fue precisamente el 2008 con 19 (y sólo 7 altas). En el otro extremo, en el 2016 tuvo 33 altas (y 11 bajas).

De nuevo, este registro no se puede leer como el número de nuevas librerías ni de librerías desaparecidas, sino de altas y bajas del Gremio, con muchos establecimientos que existían antes de formar parte, o que se dan de baja pero mantienen la actividad.