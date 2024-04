Serrat, 'Princesa de Asturias' por ser un referente cívico

Publicado por EFE Verificado por Creado: Actualizado:

Una trayectoria artística “que trasciende la música y se hace referente cívico” llevó ayer al cantautor barcelonés Joan Manuel Serrat (1943) a hacerse con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, un galardón que, según él mismo reconoció, pone el broche a una carrera profesional “larga y satisfactoria”. Lo hizo minutos después de que el jurado decidiera por unanimidad reconocer un trabajo de honda raíz mediterránea en el que “se aúna el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad”. Su obra es “un exponente de su irrenunciable vocación de tender puentes entre países y generaciones”, según el fallo del jurado, al que Serrat –que se retiró de los escenarios en 2022– agradeció que haya valorado “tan generosamente” sus méritos y que haya sumado su nombre a una lista de premiados que hasta ahora solo había reconocido a otro cantautor: Bob Dylan, en 2007. Autor de éxitos como Mediterráneo, Penélope, Paraules d’amor o Cada loco con su tema, Serrat está considerado como una de las figuras más destacadas de la canción moderna y sus temas han pasado a formar parte de la memoria emocional de varias generaciones en España e Iberoamérica, tanto en catalán como en castellano. De hecho, tras la concesión del premio, las redes sociales reconocieron su obra como la “banda sonora de muchas generaciones” y como un referente de la cultura y del compromiso social. En un acto en la sede de SGAE-Catalunya en Barcelona, Serrat afirmó que “me siento bastante a gusto con lo que he hecho en esta vida, con lo que he sido en esta vida, y espero que la vida sea generosa y me permita disfrutar aún por un tiempo”.

En catalán y castellano, “con toda naturalidad”

Serrat defendió ayer su composición de canciones en castellano y catalán porque lo ha hecho “siempre con la certeza de ser una persona que tiene estos dos idiomas como manera de entenderse, como forma de existir, y que conviven con toda naturalidad sin necesidad de utilizar ningún diccionario”.