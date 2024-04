Sebastià Serrano: «Veo un peligro en los 'influencers', son los predicadores de antes»

Sebastià Serrano (Bellvís, 1944) rompió el pasado miércoles en Lleida aquello de que ‘nadie es profeta en su tierra’ tras recibir el doctorado Honoris Causa por la Universitat de Lleida. Lingüista, filólogo, experto en comunicación y catedrático emérito de Lingüística General y Teoría de la Comunicación por la Universitat de Barcelona, Serrano ha firmado como escritor éxitos como la novela Elogi de la passió pura o los ensayos El regal de la comunicació y Els secrets de la felicitat. Antes de recibir el birrete de doctor, habló con SEGRE.

¿No se ha hecho esperar demasiado esta distinción honorífica?

No, no, que va..., nunca se espera demasiado. Es un honor que sea ahora. Es un reconocimiento que aprecio mucho y me siento muy afortunado por ello. No me lo esperaba para nada y este honor me provoca un estado de bienestar extraordinario.

Es el doctorado de ‘su’ Lleida.

Sí, yo siempre digo que vengo de Bellvís y a la Universitat de Lleida le tengo una grandísima estima porque la conozco desde su recuperación, desde que era extensión de la Universitat de Barcelona y con la comisión gestora con Víctor Siurana al frente. Fui como su mentor académico y él me tenía siempre al día de todo lo que se hacía. Al principio de los años 90 era lo que hoy se diría una star-up y un ‘vivero’ de la universidad tan potente como es hoy.

Llega la investidura justo después de Sant Jordi. ¿Leemos mucho?

Se lee bastante, quizás más que nunca, pero a la lectura le ha salido un competidor muy fuerte, el audiovisual. Antes, cuando comíamos hablábamos de novelas; ahora, de teleseries. Cabe pensar que la lectura, además de transmisora de información y de recompensa emotiva, es muy saludable. La lectura es un neuroprotector que puede retrasar el proceso degenerativo cerebral. Las personas que leen de forma habitual y regular son las que en principio vivirán más años y a las que las enfermedades neurodegenerativas les afectarán más tarde. Hoy, la gente tiene mucho cuidado de su cuerpo. Pues bien, la lectura es una buena manera de conservar la mente.

Como experto en comunicación personal, en la era de las redes sociales debe tener más trabajo que nunca.

Hoy tenemos más información que nunca antes en la historia. De esta forma, hay numerosos estudios que aseguran que toda la información que circula en el mundo entero se puede doblar en apenas un año. Es impresionante. Estos mismo estudios establecen que, por ejemplo, en la época en la que se creó el Estudo General de Lleida, en el 1300, aún no se había doblado toda la información acumulada en nuestra era.

Y esta acumulación, ¿es buena o no tanto?

El aumento de información puede generar incertidumbre, parece contradictorio. Hoy vivimos en un mundo de incertidumbre. Los jóvenes no saben qué serán de mayores. Y la incertidumbre genera ansiedad, ante la cual el cerebro responde tendiendo a pasar, a no poner atención. Antes, el mundo empresarial estaba muy preocupado por la comunicación, ahora se impulsa la gestión de la incertidumbre por parte de los directivos.

¿Tanta comunicación nos hace sentir muy acompañados?

¡Estamos más solos que nunca! Los medios tecnológicos nos acercan a los lejanos, pero muchas veces nos alejan de los que tenemos al lado. Pienso en esos grupos de niños que están juntos pero que no se miran, solo tienen ojos cada uno para su móvil. A la gente le preocupa la inmediatez y podríamos decir que la comunicación, al tener que ser tan rápida, a menudo está poco estructurada.

Puedes ‘morir’ de información’.

Estar sometido a demasiada información es como una forma de depresión. La llaman ‘depresión Facebook’: estar demasiado pendiente de las redes y de lo que dirán, vivir obsesionado con los likes.

¿Los influencers son los nuevos líderes de opinión?

Siempre han existido. Antes eran los grandes predicadores o filósofos, que conducían a las masas o a grandes volúmenes de seguidores. Hoy, en los influencers también veo un peligro, dependiendo de qué grupo económico tenga detrás.