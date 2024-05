Diez años de éxitos de la Banda Simfònica Unió Musical

Publicado por María Cabello Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Banda Simfònica Unió Musical de Lleida celebrará el 19 de mayo en el Auditori Enric Granados (19.00 h, 15€/13,5€) su décimo aniversario con un concierto muy especial que recopilará obras de todos los estilos musicales y rendirá homenaje a sus referentes. Desde que nació en enero de 2014, la formación no ha dejado de sumar músicos y conciertos de primer nivel, tanto en Lleida como en el extranjero. Uno de los miembros fundadores y actual presidente de la BSUMLleida, Matías López, recuerda que la banda surgió por iniciativa de seis profesores del Conservatori Municipal y que “en la última década hemos vivido una época muy intensa y enriquecedora bajo la batuta de Esteve Espinosa, quien ha sido nuestro director musical desde los inicios”. No es casualidad que de esta banda nacieran dos ‘hijos’: una big band, la Western Fog Big Band dirigida por Jaume Sanchis que quedó sin continuidad desde julio de 2017; y la BSUMeta, una animada charanga que el año pasado consiguió la medalla de plata en el Concurso Nacional de Charangas de Poza de la Sal. “Somos una formación autogestionada que no recibe ninguna subvención y vive gracias a los ingresos que generan las taquillas de nuestros conciertos”, explica López, mientras agradeció “la respuesta entusiasta de nuestro público, que no pocas veces nos ha permitido colgar el cartel de ‘entradas agotadas’”. En esta última década, la BSUMLleida ha estado dirigida por maestros invitados como Antoni Serra, Javier Engúidanos y José Miguel Micó; ha rendido un homenaje al cantante Nino Bravo con las voces de Serafín Zubiri, Felipe Garpe y Laia Benaches; ha compartido escenario con el grupo de pop Blaumut y ha interpretado la obra El amor brujo de Manuel de Falla con la cantautora Mayte Martín. Son solo un ejemplo de una actividad musical que también ha salido de las comarcas leridanas (la formación tocó en Sicilia en 2016; en el Certamen Internacional de Bandas de Valencia en 2017, en Hungría en 2022 y, el próximo mes de julio actuará en Vigo en el marco de la celebración de diez aniversario). En cuanto a los retos futuros de la banda, López destacó la necesidad de “perdurar en el tiempo y garantizar el relevo generacional”.