“Has cambiado la forma de ver a las mujeres en el cine”

Una clamorosa ovación en pie, digna de una leyenda del cine, recibió la noche del martes la actriz Meryl Streep en el Festival de Cannes para hacerle entrega de la Palma de Oro de Honor. “Este premio es único en el mundo del cine y estoy muy honrada de recibirlo”, expresó la laureada actriz estadounidense, de 74 años, desde el escenario del Gran Teatro Lumière y junto a la intérprete francesa Juliette Binoche, que fue la encargada de hacerle entrega del galardón. “Estoy muy agradecida de que no os hayáis hartado de mi cara”, bromeó la actriz arrancando carcajadas a todo el auditorio vestido de gala. El humor y su capacidad para no tomarse demasiado en serio a sí misma fueron algunos de los rasgos que destacó Juliette Binoche al entregarle la Palma de de Honor. Pero sobre todo, una Binoche que no podía contener las lágrimas resaltó la importancia de Streep para todas las mujeres del séptimo arte. “Has cambiado nuestra forma de ver a las mujeres en el mundo del cine y nos has dado una nueva imagen de nosotras mismas”, logró completar la actriz francesa, al segundo intento, mientras muchas otras figuras presentes en la sala, como la realizadora y actriz Greta Gerwig, también lloraban. Sobre el Me Too, Gerwig dijo que “creo que la gente de la comunidad del cine está contando historias y tratando de cambiar las cosas para mejor”. Entretanto, Chris Hemsworth y Anya Taylor-Joy, protagonistas de Furiosa, la quinta entrega de la saga Mad Max, arrasaron ayer en la alfombra roja del festival, donde la película se presenta fuera de competición. Mientras, la última película de Francis Ford Coppola, Megalópolis, se estrenará mañana precedida por críticas de miembros del equipo sobre la conducta “desagradable” y “caótica” del director.