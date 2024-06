El Petit Circ Cric visitará seis pueblos de Lleida este verano

La Poltrona Troupe en una actuació.Cedida per Poltrona Troupe.

Publicado por acn

El Petit Circ Cric de Tortell Poltrona visitará por primera vez seis pueblos de Lleida este verano: Vilaller, Farrera, Bescaran, Lles, Isòvol y Llívia, además de otras poblaciones de la demarcación de Girona, por lo que el circo recorrerá el Pirineo desde la Alta Ribagorça hasta el Alt Empordà. Tortell Poltrona ha explicado que la gira es un proyecto que llevaba muchos años en la cabeza y que ha bautizado como "el último sueño". Desde 2012 no salían de gira, sobre todo por las dificultades burocráticas a la hora de gestionar los emplazamientos. En esta ocasión, aseguran que con los pueblos pequeños todo han sido "facilidades". Será un espectáculo de pequeño formato, con una grada reducida para 220 personas que preferentemente quieren que sean vecinos de los pueblos que se visitan.

En una rueda de prensa telemática desde Sant Esteve de Palautordera, la Troupe Poltrona ha desvelado este jueves los 10 pueblos por los que girarán este verano en el Pirineo. Tortell Poltrona ha explicado que será una gira con un equipamiento pequeño, carpas pequeñas y camiones también pequeños. Por ello, aseguró que será un "reto" y un "acto poético" que conjugará el circo y la "conciencia cósmica" que les define con la naturaleza. Serán dos meses sin volver a casa, con la "precariedad" de estar de gira la hora de hacer las cosas del día a día.

Montserrat Trias, esposa de Tortell Poltrona, ha explicado que desde 2012 no hacían giras y que detuvieron esta dinámica por el "trabajo pesado" de conseguir permisos, certificados y otras cuestiones de logística. En este sentido, ha comentado que desgraciadamente no se ha avanzado demasiado en este ámbito en el Plan integral de circo, pero ha destacado que con los pueblos pequeños no se han encontrado esta problemática. "Las cosas son más fáciles de gestionar" y ha afirmado que prácticamente todos los sitios que habían escogido es por dónde pasarán.

La carpa en la que se hará el espectáculo será más pequeña y se ha diseñado una grada especialmente sólo para 220 personas. La logística para realizar los traslados incluirá 2 camiones pequeños, 6 caravanas y 2 remolques. Se trata de un equipamiento para pasar por carreteras y puertos de montaña. La gira se desarrollará entre el 28 de junio y el 1 de septiembre.

Las funciones se repartirán durante cada fin de semana con el '¡Què Bestia!', el clásico del Circ Cric d'en Tortell Poltrona, un espectáculo inspirado en los grandes payasos de inicios y mediados del siglo XX lleno de situaciones absurdas y gags. Este show tendrá lugar los viernes y domingos por la tarde. Las 'Històries de la Petita Lu', un espectáculo mágico donde Luara Mateu cuenta historias dirigidas a los más pequeños, se realizará los sábados y domingos por la mañana. Finalmente, la 'Poltrona Troupe', el espectáculo donde se puede ver a toda la familia Poltrona unida.