Recorte laboral en el Morera

La historia del proyecto para la sede definitiva del Museu Morera ha estado repleta de contratiempos. Con el estreno por fin del nuevo edificio hace dos meses parece que tampoco se han acabado. Francesc Gabarrell, uno de los técnicos del Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, mostró su malestar a través de la red social X ante el “grave problema de planificación que sufrimos, en un equipamiento ‘estrella’ que se inaugura con recortes de personal y precarización laboral”. Exconcejal de la CUP en la Paeria, Gabarrell aludía así a la no renovación el 15 de junio del contrato de la técnica de comunicación y prensa del museo. En su mensaje, adjuntó un artículo sobre esta situación laboral publicado en el boletín sindical de la CGT de la Paeria. El equipo encabezado por el director, Jesús Navarro, pasará así de siete a seis personas el próximo fin de semana, precisamente cuando está prevista la inauguración institucional del Morera, aplazada en su día por el calendario electoral. Es la mitad de trabajadores, por ejemplo, que el Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.

La Paeria respondió ayer que “esta plaza de técnico superior en gestión cultural en difusión y comunicación en el Morera estaba directamente vinculada a ayudas europeas, tenía una fecha de finalización y se prorrogó todo el tiempo que permite la ley”. Añadieron que “se ofreció una posible solución provisional, que no se aceptó” y que “actualmente, no es legalmente posible convocar una plaza que no existe ni figura en la Relación de Puestos de Trabajo”. Paeria y trabajadores del Morera tienen fijada una reunión para “estudiar medidas que respondan a las necesidades del museo”.