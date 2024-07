Practicar el catalán cara a cara

Presentación de diversas parejas lingüísticas en Lleida el pasado mes de febrero. - CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) de Lleida informó ayer que durante el primer semestre de este año 2024 se han formado en la demarcación de Lleida un total de 179 parejas lingüísticas, 23 de ellas en la modalidad virtual. De este total, 108 están adscritas a la ciudad de Lleida y, el resto, repartidas por diferentes comarcas de Ponent, como la Noguera, el Urgell y el Segrià, que cuenta desde enero con 46 nuevas parejas constituidas. El programa Voluntariat per la Llengua, creado en 2003 por la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat, tiene por objetivo mejorar el catalán de los que aprenden esta lengua a través de la conversación y de concienciar a los voluntarios del hecho de mantenerse hablando en catalán y no cambiar de idioma de forma innecesaria.

El programa de voluntariado se extiende a diferentes ámbitos de la sociedad en los que es necesario reforzar el uso del catalán y, también, a sectores en el que el objetivo de mejorar la práctica del catalán oral va ligado, además, a otros valores como la integración social de las personas. En este sentido, destaca la labor para desplegar el Voluntariat per la Llengua en el ámbito de la Salud. Así, en este primer semestre de 2024 se han constituido 10 parejas lingüísticas en las que tanto los alumnos de catalán como los voluntarios son profesionales de centros sanitarios. En la ciudad de Lleida se recibieron solicitudes del Hospital Universitari Arnau de Vilanova, el CUAP Lleida y los CAP Onze de Setembre y Balàfia-Pardinyes-Secà, además de los CAP de Guissona, Sort y Les Borges, las ABS de Guissona-Segarra, Pla d’Urgell y Almacelles y el centro Sant Joan de Déu de Almacelles.

Más oferta de espacios y entidades para usar el catalán

Las parejas lingüísticas tienen el compromiso inicial de llevar a cabo 10 conversaciones en catalán de una hora a la semana, con actividades también como salidas al cine o al teatro, visitas a museos o participación en clubs de lectura. Estas propuestas cuentan con la colaboración de entidades y empresas en una red a la que este año se han incorporado la Escola Minerva de Lleida, la Fundació Verge Blanca, la colla bastonera del Pla de l’Aigua, el Casal Cívic de Balaguer, el Centre de Formació d’Adults de Mollerussa y el Centre Cívic de Tàrrega.