“Nunca podremos escribir sobre nuestra propia muerte”

La historiadora, archivera y escritora leridana Teresa Ibars (Aitona, 1962) volverá a la primera línea literaria el próximo 9 de octubre con la publicación de La mort de l’altre, un libro en el que “reflexiono en torno a una de las cuestiones de la vida que todos tenemos más cerca y que a todos nos afecta, la muerte”. Dos años después de su singular retrato biográfico sobre el artista y escritor de Agramunt Guillem Viladot (El silenci de l’angle) y cinco ya desde su primer éxito editorial, Atles de l’oblit, Ibars vuelve a profundizar en este nuevo libro de no ficción en la memoria. “Utilizo mi memoria personal para reflexionar sobre una cosa universal, la muerte, a través de las pérdidas y los duelos que vas experimentando durante la vida”, explicó la autora a SEGRE, impaciente ya por ver su nuevo libro en los escaparates y estanterías de las librerías.

En esta ocasión, será en el sello Comanegra. “A su editor, Jordi Puig, le interesó mucho todo esto cuando hablamos durante la Setmana del Llibre en Català el año pasado y ha sido el primero que se movió para publicarlo”, señaló la escritora. No es una autobiografía, pero siempre están presentes las pinceladas de memoria personal de Ibars. Si en Atles de l’oblit, el detonante fue la enfermedad de Alzheimer que sufrió su padre, en La mort de l’altre tiene mucho que ver el fallecimiento a finales de 2019 de su pareja de vida. “Nunca podremos hablar y escribir sobre nuestra propia muerte, por eso, en estos relatos reflexiono sobre lo que nos provoca la muerte de otros”, comentó Ibars. Y no se trata solo de la desaparición física de personas próximas, sino también de los olores, los colores, las costumbres, los pueblos, las casas que ya no están.. “Por ejemplo, la ceremonia de los entierros en el pueblo; antes se hacían en casa y ahora se ha externalizado en los tanatorios, también es una pérdida. Las pérdidas nos forjan el carácter, nuestra identidad”, añadió al respecto sobre unos relatos que conforman capítulos no demasiado extensos, siguiendo la estructura literaria que tan buen resultado le dio en Atles de l’oblit. Eso sí, Ibars aclaró entre sonrisas que no busca ‘etiquetarse’ en que “siempre escribo cosas tristes”, pero desveló que, “a pesar de lo alegre, risueña y un poco cabra boja que es como me ve la gente, cuando me pongo a escribir me sale la Teresa interior que escondo, es la otra cara que no enseño por la calle”.