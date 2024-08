SEGRE publica els treballs guanyadors del VII Concurs de Relats d’Esterri d’Àneu

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

A partir d’avui i fins diumenge vinent, SEGRE publicarà els treballs finalistes i guanyadors de la setena edició del Concurs de Relats Breus que convoquen la biblioteca pública i l’institut Morelló d’Esterri d’Àneu. En aquesta ocasió s’hi van presentar més de 130 originals, entre les tres categories (infantil, juvenil i adults), i el lema triat, i que havia de constar en el text, era Tot és possible encara. El jurat estava compost per l’escriptora aneuenca Raquel Picolo, la professora de català de l’institut Morelló Maria Admella, el responsable de la biblioteca d’Esterri d’Àneu, Oriol Riart, i la subdirectora de SEGRE Glòria Farré. Com és habitual, els relats estan il·lustrats amb fotografies procedents del concurs convocat per SEGRE a través del seu hashtag #cerclelectura d’Instagram. Aprofitem per felicitar les i els guanyadors.