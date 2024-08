El festival de Venecia se rinde ante Sigourney Weaver

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Cine de Venecia arrancó ayer su 81 edición con la actriz Sigourney Weaver como gran protagonista. La neoyorkina recibió anoche el León de Oro honorífico por su dilatada carrera en cine y teatro, pero, sobre todo, por haber acuñado desde los Ochenta “la imagen de una heroína sin precedentes, capaz de salir victoriosa ante modelos masculinos que habían dominado hasta entonces el género de acción”. Entre estos papeles destaca el de la inolvidable teniente Ellen Ripley de la saga Alien, ideada por Ridley Scott y continuada por directores como James Cameron, pero también por otros trabajos como Gorillas in the Mist (1988) o el universo de Avatar. Horas antes de recibir el galardón, confesó que se sentía “entusiasmada” ante la posibilidad de que la candidata demócrata Kamala Harris pueda ser la primera presienta de Estados Unidos. “Pensar por un momento que mi trabajo haya podido tener algo que ver con su ascenso me hace muy feliz”, dijo al preguntarle si creía que sus roles habían estimulado el empoderamiento femenino. El Lido de Venecia será hasta el próximo sábado 7 de septiembre la sede central del certamen, en el que el cineasta manchego Pedro Almodóvar competirá por el León de Oro con su primera película en inglés, La habitación de al lado.España también estará representada por la nueva película de Aitor Arregi y Jon Garaño, Marco -en la sección Orizontti-, además de por la serie de Rodrigo Sorogoyen Los años nuevos, fuera de competición. Por su parte, el cineasta Tim Burton fue el encargado de abrir el festival con su película Bitelchús, Bitelchús que, lograr el aplauso de la crítica, atrajo por la tarde a cientos de seguidores a las puertas del Palacio del Cine.