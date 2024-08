Netflix rueda escenas de un film romántico en Cellers

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El bucólico paraje del embalse de Cellers conocido como la Platgeta, en el término municipal de Llimiana (Pallars Jussà), acogió durante todo el día de ayer el rodaje de diversas escenas de una nueva producción de Netflix –junto con Sony Pictures–, basada en un best-seller de corte romántico de la escritora estadounidense Emily Henry. Se trata de la novela People we meet on vacation, publicada en mayo de 2021 y que Planeta editó en castellano el año pasado con el título de Gente que conocemos en vacaciones. Como informa la plataforma audiovisual, la adaptación de esta novela rosa está protagonizada por el actor británico Tom Blyth (1995), que el año pasado fue uno de los protagonistas de la precuela Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes, y la californiana Emily Bader (1996), que ha participado en películas como Paranormal Activity: Next of Kin (2021) y Fresh Kills (2023). La dirección corre a cargo del estadounidense Brett Haley, ‘especialista’ en dramas románticos (Violet y Finch en 2020 y Ritmos del corazón en 2018). El rodaje, con estrictas medidas de seguridad para preservar la privacidad, provocó todo el día cortes intermitentes de 30 minutos de la carretera LV-9121 de Cellers a Llimiana. El ayuntamiento recomendó el acceso a través de Els Masos y Gavet.