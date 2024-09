La banda leridana Sexenni estrena canción: 'Todas mis ex se llaman María'

Hace tan solo unas horas, esta medianoche, ha visto a la luz el nuevo tema de la banda leridana Sexenni. Todas mis ex se llaman María cuenta a ritmo de pop-rock y synthpop moderno la historia de un chico con cuya pareja ha tenido muchas idas y venidas. Por lo tanto, todas las veces que han roto la relación ha tenido una misma ex: María.

Esta es la canción con la que han decidido celebrar el primer aniversario de Supernova (2023), su último álbum, que actualmente interpretan en los conciertos de una gira que comenzó en febrero de este año. “Llevamos unos 30 conciertos y todavía nos quedan unos ocho por delante”, afirman Albert Melción, Marc Monclús y Pep Saula, tres de los seis miembros de la banda que completan Andrés Sánchez, Xavi Pons y Ricard Perpinyà.

Su gira, bautizada como Tour de Pop –guiño a su colaboración con el dúo de Mataró The Tyets, Grup de Pop– los ha llevado a actuar en grandes eventos, como las fiestas del barrio barcelonés de Sants la pasada semana, o la masiva Festa de la Mercè el próximo 21 de septiembre. Asimismo, han pisado escenarios en casa, de formato más pequeño, como las fiestas de Ivars d’Urgell o de Alfarràs. “Cada vez vemos que nos escuchan de manera más homogénea en toda Catalunya”, apunta Monclús, que añade: “vemos a gente entre el público que se sabe de memoria hasta nuestra canción menos conocida”.

De hecho, “el martes de la semana pasada nos dirigíamos a Granollers para un concierto para el que teníamos unas expectativas un poco bajas”, explica Saula. Sin embargo, una vez allí, se encontraron una plaza a rebosar, con un público muy entregado. “Fue de los mejores bolos de esta gira”, aseguran.

A día de hoy, la banda está trabajando en nuevos proyectos que revelarán muy pronto. “Nunca habíamos estado tan motivados como con lo que tenemos ahora entre manos”, revelan. Con Supernova, “demostramos que Sexenni era algo más que De lao”, su primer tema de éxito. Ahora, “recogemos los frutos de nuestro trabajo, pero seguimos sembrando”, indica Saula. Paralelamente, cada uno compagina sus estudios y empleo con la música, pues esta “no genera lo suficiente como para subsistir, pero requiere la dedicación de dos trabajos a tiempo completo”, reconocen.

‘Si eres de Lleida y quieres ganarte la vida como artista, tendrás que irte’

Querer empezar y labrarse un futuro en el mundo de la música desde Lleida es algo “complicado”, aseguran los miembros de Sexenni. Si bien Lleida “está progresando en cuanto a la creación de espacios y oportunidades en la industria musical –con festivales fantásticos como el Paupaterres de Tàrrega o el Magnífic Fest en la capital del Segrià–, si quieres ganarte la vida como artista tendrás que buscártela en Barcelona, ya que allí es donde se encuentra la industria de la música en catalán”, afirma Saula.

Con todo, la escena cultural “se concentra en sitios geográficos concretos: metrópolis bulliciosas con mucha densidad demográfica”, añaden. En su opinión, esto no es necesariamente algo malo para Lleida. “Quizás no podemos ser un centro neurálgico de la música en catalán, pero como ciudad tenemos que conseguir no ser un desierto cultural, algo que ha sucedido durante mucho tiempo”, indican.

Por este motivo, invitan a los leridanos a “comprar entradas para ir a las salas de conciertos, adquirir los discos y el merchandising de los artistas locales, para así promover un modelo de industria musical saludable a largo plazo”.