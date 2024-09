Teatro en primera fila en Tàrrega

Publicado por Xavi SantesmassesLaia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

Tàrrega vivió ayer la segunda jornada de la Fira de Teatre al Carrer, la que tradicionalmente resulta más amable para disfrutar de los espectáculos, desde primera fila, sin aglomeraciones. A pesar de ello, cada vez son más los que apuestan por visitar FiraTàrrega en esta jornada, especialmente profesionales, parejas o grupos de jubilados, familias exprimiendo los últimos días de verano y estudiantes a falta de pocos días de iniciar de nuevo las clases. En las calles se escuchaba: “Hoy (ayer para el lector) es un no parar, intentaremos ver todo lo que podamos y exprimir el día al máximo porque el fin de semana será imposible transitar por las calles y las plazas de Tàrrega”.

La jornada empezó tranquila con el estreno del primer ‘pack duo’ en las piscinas, recinto que cada día ofrece dos propuestas diferentes de danza y circo en un entorno calmado, lo que la directora artística de FiraTàrrega, Anna Giribet, denomina como “un oasis en el marco de la ebullición en el centro”.

Las obras escogidas para ayer fueron The Sand-Mad Method de la Cia. Carla Sisteré y Embolic de Pau Palaus. Esta última es precisamente una de las once propuestas programadas en el marco del lema de esta edición, el juego. Este clown catalán ofreció una puesta en escena muy sencilla en la que buscó en todo momento una gran complicidad con los espectadores, a quienes no paró de sacarles sonrisas.

A mediodía, la plaza Major se convirtió en la sede de una empresa de mensajería. Con Paquets, la Cia. Toti Toronell reivindica que hoy en día todo se puede comprar y vender al momento. El público se convirtió en partícipe de esta propuesta recibiendo y abriendo cajas y convirtiéndose en el protagonista de diferentes historias, todas muy diversas y sorprendentes. Una de las piezas destacadas de la jornada fue Âcid, de Sound de Secà, una propuesta itinerante de percusión, teatro y ritmo descarado que dejó exhausta a la multitud convocada para participar en el itinerante que transitó por la calle del Carme.

En el Pati, el artista de Cervera Ferran Orobitg presentó Opia, invitando mirar la Fira desde una butaca de teatro móvil. Mientras, en la zona del Reguer, el público se lo pasó en grande animando al peculiar Ramón en el marco de un concurso radiofónico para conseguir un búnker de cinco estrellas, una propuesta de la compañía vasca Trapu Zaharra titulada precisamente Dale Ramón!, el lema más aclamado por el entregado público.

En la calle Migdia, destacar también una nueva propuesta itinerante de Yllana & Nacho Vilar Producciones, Olympics, en la que cuatro atletas que no consiguieron la clasificación para los Juegos Olímpicos montaron su propio campeonato, lleno de situaciones absurdas y surrealistas.Los artistas que actúan fuera del programa oficial llenaron durante toda la jornada de público la céntrica calle del Carme. Lo hicieron con propuestas de equilibrismo y humor formando los tradicionales círculos de público en torno al artista.

Hoy se espera que FiraTàrrega viva su jornada grande, la más multitudinaria, con 71 pases programados a partir de las 9.30 horas y hasta bien pasada la medianoche con una nueva Nit FiraTàrrega.

Erik Schmitz, profesor de la Escola Ondara: "FiraTàrrega nos ayuda a visibilizar la Escola"

¿Por primera vez la Escola Ondara tiene estand en la Llotja?

Sí, porque hemos establecido un convenio permanente con FiraTàrrega, con la que tenemos un vínculo consolidado.

¿Cómo se materializa?

Cada curso los alumnos del ciclo de Escultura Aplicada a l’Espectacle llevarán a cabo uno o varios proyectos que lucirán en FiraTàrrega.

¿Contribuirá a tener más inscripciones?

Indiscutiblemente, FiraTàrrega nos ayuda a visibilizar este ciclo formativo.

¿Cuántos alumnos hay este curso?

Empezarán 12 el primer curso (hasta ahora eran unos 4), hemos aumentado mucho porque las clases serán por la mañana.