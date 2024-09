Carles M. Sanuy reúne en un volumen sus 40 años de poesía

El poeta, periodista y activista cultural Carles M. Sanuy (Balaguer, 1959) ha reunido casi cuarenta años de poesía en el volumen De cos present, que acaba de publicar el sello editorial gerundense Llibres del Segle. “Sobre el título, mi hermano me comentó de forma divertida que quizás es que ¡ya me están enterrando!”, explicó Sanuy a SEGRE esta semana con su habitual punta de ironía. Nada más lejos de la realidad, puesto que el autor leridano revela que tiene listos diversos proyectos literarios, entre ellos la previsión de publicar el año que viene un Inventari residual, con textos poéticos que tenía guardados en el cajón y que no publicó en su día en sus anteriores poemarios “porque no encajaban en los mismos”.

De cos present le ha servido para echar la vista atrás y revisar e incluso pulir su obra. El libro reúne en 350 páginas desde sus primeros títulos (Història circular, de 1985; El vast desert, de 1991; y Jardins d’Al Balaqí, de 1997) hasta sus ‘penúltimos’ poemarios: La condició lítia (2017) y L’ordre de les coses (2018). Solo ha quedado fuera de esta antología su último libro, El llum del cartògraf (2022), con el que ganó el Premi Mallorca de creación literaria y con el que aún tiene contrato vigente con la editorial balear que lo publicó hace dos años. De hecho, el título del volumen antológico responde en realidad a su “manía de usar versos o fragmentos de frases de mis propios poemas; en este caso De cos present apareció en los primeros poemas de Les ciutats i els homes, de 2009, dedicado a la memoria del poeta leridano Jordi Jové, que falleció seis años antes”. En este ejercicio de revisión de toda una trayectoria, Sanuy afirma que “ninguno de mis poemarios se ha ‘caído’ con el paso del tiempo, todos mantienen una cierta vigencia; curiosamente, creo que el mejor sigue siendo el primero, Història circular, de 1985. Han pasado casi cuarenta años y en aquel momento rompió esquemas poéticos”. Sí que el lector podrá apreciar la rigurosidad técnica de un poeta cuya obra se ha movido siempre “entre el simbolismo y también una vertiente discursiva –de prosa métrica– en la que trato de utilizar un lenguaje coloquial”.Por otro lado, Sanuy revela que ya tiene un nuevo poemario acabado y otro de micropoemas a punto; incluso cuenta con un proyecto a medias de poesía epistolar, “pero dejaremos que duerman un poco”.