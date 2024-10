Kentridge maravilla en Lleida

Publicado por TATIANA FERNÁNDEZ Verificado por Creado: Actualizado:

La fundació Sorigué presentó ayer la colección más destacada de las obras de William Kentridge, que abrirá para todo el público el próximo martes. Una colección que la fundación ha preparado a lo largo de los últimos años para poder mostrar el universo creativo del artista con películas y dibujos que vienen directamente desde el estudio del autor en Johannesburgo. En la muestra se encuentra Middle Age Love, con dibujos que no plantea de manera clara y deja paso a la imaginación del público. También Tummelplatz, Tide Table, una reflexión introspectiva sobre el paso del tiempo y el olvido narrado con recuerdos personales, Ulysse: echo scan, slide, bottle, una triple proyección continua sobre grabado de anatomía e imágenes de ecografías, TAC o resonancias magnéticas, y 7 Fragments for Georges Méliès, Journey to the Moon y Day for Night, nueve proyecciones que forman uno de los conjuntos más relevantes de la producción de Kentrigde. Cierra la muesta el espisodio uno de Self-portrait as a Coffe Pot, titulado A Natural History of the Coffe, presentado en el Bienal de Venecia. Esta colección muestra la evolución de Kentridge desde los años 90 hasta hoy, un reflejo de su identidad artística inspirado por sus vivencias personales, sus traumas, su mundo interior y la historia de su país, Sudáfrica. Por otro lado, la Panera estrenó ayer el nuevo ciclo expositivo, con la inauguración de 4 muestras, dos individuales y dos de proyectos: De Mart a Venus, del artista Ignacio Acosta; Dora García. Books are the best things. Publicacions i edicions 1992.2024; Mirada Captiva, de Elsa Casanova; y Gemma Villegas. 2025: Un viatge tipogràfic.