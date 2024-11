La banda Mishima, el 15 de diciembre en Lleida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Mishima estrenará el 29 de noviembre el villancico El pollastre de la nit de Nadal, coincidiendo con su tradicional gira de Navidad, este año con siete conciertos, el de Lleida en el Café del Teatre el 15 de diciembre.

La gira de la banda liderada por David Carabén arrancará el 14 de diciembre en la Sala Zero de Tarragona y, después de Lleida, pasará por la Sala Apolo de Barcelona (día 19), la sala Jerusalén de Valencia (21), el Antic Molí d'Ulldecona (22), el Teatre de Lloseta de Mallorca (27) y La Mirona de Salt (28). Mishima publicará el villancico en formato digital y también en vinilo, con la versión de The Pogues de Lullaby of Barcelona como cara B.