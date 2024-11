Dolores Redondo regresa al Baztán

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Once años después de poner por primera vez en el mapa literario el valle del Baztán, Dolores Redondo regresa al escenario del éxito con Las que no duermen. Nash, una novela de misterio que rastrea las huellas de la brujería en la zona y casos reales de la crónica negra española reciente. La autora, que ha vendido más de cinco millones y medio de novelas y cuya trilogía del Baztán ha sido adaptada el cine y traducida a 39 idiomas, expande su universo literario y profundiza en lo que ella misma denomina mystic noir, que considera un género propio sostenido en la mitología y las leyendas de la región. Redondo (San Sebastián, 1969) asegura que no se ve siempre haciendo esto, “mi amor no es la novela negra, es la literatura”, dijo.Pero, de momento, tiene cuerda para rato, Las que no duermen. Nash es la segunda entrega de un cuarteto, Los valles tranquilos, que arrancó con Esperando al diluvio (2022).

Elizondo es un pueblo de Navarra de poco más de 3.000 habitantes, atravesado por el río Baztán que, desde hace unos años y gracias a Redondo, se ha convertido en nueva meca del turismo literario.