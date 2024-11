Relevo en las capitanías de los Moros i Cristians

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los Moros i Cristians ya se preparan para la batalla de Lleida con el relevo de los cargos de ambos bandos en un acto celebrado ayer en la nave central de la Seu Vella. Un acto, el Mig Any Fester, que marca el inicio de la cuenta atrás del enfrentamiento que las dos facciones tendrán en mayo y en la que las fuerzas musulmanas recuperarán la ciudad de manos cristianas. La hasta ahora saïda y señora de todos los moros, Dolors Carulla, cedió el testigo a Fernando Marqués, de la comparsa de los Banu-Hud, mientras que el señor de Lleida y de las fuerzas cristianas hasta ayer, Josep Fuentes, pasó la corona al conde Sergi Zamora, de los Anglesola. Como marca la tradición, los líderes de los dos ejércitos asumieron el cargo gritando el lema de la Associació de Moros i Cristians: Per la festa i per Lleida, sempre!

Además de los capitanes, también se renovaron el resto de cargos de las tres comparsas de cada bando, como los portadores de la insignia y los estandartes y pendones. Por el bando moro, Maria Carmen Grota será la líder de los Banu-Hud; Carme Casals de los Al·leridís y Nerea Guruceaga de los Musa. Por otro lado, Rosalía García es la nueva baronesa de los Anglesola; Maite Bello de los Pallaresos y Palmira Cortijo de los Urgellencs. Al acabar el acto, la banda Ilerband interpretó el himno de la asociación, Yurida, y varias comparsas mientras los ejércitos moro y cristiano desfilaban por la Seu Vella.