Carla Simón: "Las mujeres hemos llegado al cine para quedarnos"

La guionista y directora Carla Simón, galardonada con el Premio Comadre en el Festival Internacional de Cine de Gijón, ha valorado el aumento de cineastas mujeres que se ha producido en los últimos años en la cinematografía española y ha anticipado que han llegado para quedarse.

La cineasta catalana ha destacado el trabajo de las nuevas directoras del cine español porque han sido capaces de crear un espacio de comunidad en el que se da una visión femenina del mundo, que es transformadora de la sociedad, ha dicho en una rueda de prensa antes de recoger el premio en la gala de clausura de la 62 edición del festival asturiano.

Simón (Barcelona, 1986) ha considerado que la "eclosión de directoras" no es un "proceso aislado", sino el avance de un movimiento social que también se da en el cine, donde las mujeres, que suponen la mitad de la población, tienen que "poder contar la mitad de las historias".

"El mayor logro de las cineastas es haber conseguido que se estén cuestionando cosas, que se abran nuevos horizontes y esto también transforma la sociedad", ha afirmado.

La directora ha recordado el rodaje de su primer largometraje 'Verano', estrenado en 2017 y seleccionado para representar a España en los Premios Oscar, como un momento "difícil" porque el equipo de filmación no confiaba en ella y le cuestionaba por "ser mujer, y además joven". "Afortunadamente eso está cambiando y se empieza a comprender que las mujeres hemos llegado al cine para quedarnos", ha destacado.

Simón, que después de 'Verano' firmó 'Alcarràs', en 2022, y 'Romería', en 2025, ha explicado que su mejor método de trabajo es la "duda" porque le impulsa a buscar la perfección en las escenas que filma.

"Yo dudo de todo y, además, desconfío de los que no dudan y solo tienen certezas en lo que están creando", ha afirmado. Ha agregado que "ninguna película va a ser como la has pensado" al escribirla, y ha revelado que sus peores momentos los pasa en la sala de montaje, donde se "ven las cosas que no te gustan como han salido".