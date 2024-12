Jordi Borda Marsiñach: «Somos el gran laboratorio de la comunicación en Catalunya»

¿Cómo fue la apertura de la nueva sede territorial de 3Cat en la Val d’Aran el 27 de noviembre?

¡Fantástico, es una instalación magnífica! La delegación de Vielha es un caso muy simbólico porque antes estaba dividida en dos redacciones: la de televisión, con su plató, y la de radio, con sus estudios de grabación. Ahora, con el proceso de transformación de 3Cat, hemos derribado la pared que las separaba, ya que creemos que ambas deben trabajar conjuntamente y ser una sola redacción. Queremos unificar los contenidos televisivos, radiofónicos y digitales, y el hecho de empezar por la Val d’Aran nos permitirá saber hacia dónde encarar las próximas innovaciones.

También están trabajando en la incorporación de nuevos contenidos en aranés.

Sí. Una plataforma como 3Cat ofrece un nuevo paradigma para la creación, la difusión y la multiplicación de contenido y hemos decidido redoblar nuestra apuesta por el aranés. Acabamos de estrenar un espacio que engloba programas infantiles, educativos, culturales (como el podcast Sons occitans de Catalunya Ràdio) en esta lengua, así como los informativos que ya teníamos.

El año pasado Catalunya Ràdio cumplió 40 años. ¿Hacia dónde mira el futuro de la emisora?

Continuaremos innovando y participando activamente en la transformación de los medios públicos catalanes acorde con las nuevas maneras de consumir contenido de nuestra sociedad. Queremos dar respuesta como un servicio público, informativo y de entretenimento.

¿Qué contenidos destacaría de esta transformación?

Estamos orgullosos de ser el gran laboratorio de la comunicación en Catalunya. Muchos de los nombres que ahora están en lo más alto se formaron con nosotros. Por ejemplo, el fenómeno Crims de Carles Porta nació como una sección dentro del programa Estat de Gràcia. Por otro lado, El búnquer ha roto los esquemas de lo que consideraríamos un programa de radio tradicional y es un gran éxito para el catalán porque siempre se sitúa entre los podcasts más escuchados en Spotify.

Comenzó su carrera profesional en 1993 en la redacción de SEGRE. ¿Cómo llegó hasta aquí?

Por dos centésimas no pude entrar en la carrera de Periodismo al terminar el instituto. Por aquel entonces, yo tenía 18 años y una vocación muy acusada de periodista. Mi padre, preocupado, tenía contactos en común con Juan Cal, el que fuera director ejecutivo de SEGRE. Me presenté en su despacho y Cal me envió a trabajar a la recién estrenada SEGRE Ràdio, donde comencé a producir un programa de fútbol. Yo nunca me había planteado dedicarme a los deportes ni a la radio, de hecho, lo que quería era escribir. Entre otras razones, porque me operé de un pólipo en las cuerdas vocales y me daba vergüenza hablar en público. Pero comencé a participar en las retransmisiones del Lleida con Jordi Guardiola, Carles Farré y Santi Roig, y fueron un aprendizaje increíble donde me lo pasé muy bien.

También llegó a escribir para el diario.

Sí. El jefe de la sección de Deportes, José Carlos Monge, me dio la oportunidad y la confianza para hacer cosas muy chulas. Aquí me sentí periodista por primera vez y todavía siento esta redacción como mi casa, me hace mucha ilusión regresar.

¿Cómo dio el salto a Catalunya Ràdio?

Durante mi etapa universitaria, obtuve una beca en Catalunya Ràdio, en la sección de deportes. Como el horario era en fin de semana, mucha gente la rechazó. Pero yo fui sin pensármelo y me salió bien gracias a que personas como Santi Carreras o Jordi Basté decidieron confiar en mí.

¿Cuál es su mejor recuerdo de cuando se dedicaba a la información deportiva?

Cubrir un Mundial o una Eurocopa es casi una experiencia vital.. Me lo tendría que pensar, pero creo que el momento más emotivo que he vivido fue cuando cubrí mi primera Champions en la que jugaba el Barça. Fue en París, en mayo de 2006. Luego, afortunadamente, vinieron muchas más.

¿Cómo se ganan las fuentes dentro de un club tan prestigioso como el Barça?

Ahora que estoy a punto de cumplir 50 años, puedo decir que he construido una carrera basada en la confianza. Creo que nunca nadie ha podido desmentirme una información y, a la vez, he sabido cuidar y proteger a mis fuentes, algo que lleva tiempo y mucha dedicación.

¿Cómo es trabajar con Joaquim Maria Puyal?

Como supongo que debía ser entrenar con Guardiola o jugar con Messi. Se sobreexigía mucho a sí mismo y también a su equipo. Además, Puyal tiene una mirada muy clarividente sobre cómo funciona la comunicación y siempre priorizaba las percepciones del oyente. Cambió mi manera de comunicar y, sin duda, es todo un maestro. Soy un afortunado de haber aprendido de él.

¿Se hubiese imaginado nunca que acabaría al mando de un medio así?

¡Ni de coña! Todo ha ido sucediendo sin que yo lo buscara y en todas las etapas que he vivido me lo he pasado genial. La etapa de ser director de Catalunya Ràdio la voy a disfrutar hasta que dure.

¿Echa de menos el micrófono?

Sí, mucho. La sensación de sentarme en el estudio y tener el micrófono delante no se puede comparar. Una vez al mes voy al Parlament con motivo de la comisión de control en la que los diputados fiscalizan nuestro trabajo como medio público y es lo más parecido a la radio que hago. Pero dirigir es un trabajo muy estimulante y más ahora, que tenemos por delante retos importantes como los que comentaba al principio.