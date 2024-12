“El show no se convierte en un 'greatest hits' de Manel”

Un año después del anuncio de pausa indefinida del grupo Manel, su cantante, Guillem Gisbert, llega a Lleida con su primer álbum en solitario, Balla la masurca!, que presentará en concierto el próximo viernes en el Teatre de la Llotja (21.00 h, 32€). “La herencia de Manel resulta inevitable, pero ahora a mí me cuesta imaginar mis nuevas canciones con la banda. Yo aportaba una parte en el cuarteto, y de alguna manera se ve, pero ni era el 100% ni el 0%, simplemente el porcentaje que era yo”, explicó ayer a SEGRE el cantante barcelonés. En este sentido, Gisbert comentó que “no sé si el público espera que cante canciones de Manel. De hecho, creo que la gente valora que abra esta carrera en paralelo sin que convivan las canciones de unos y otros”. De todos modos, el artista aseguró que “durante el concierto también interpreto algunas versiones de temas de artistas que me encantan y algún guiño a la banda, pero no se convierte para nada en un greatest hits de Manel”. Eso sí, la gira de presentación de los 11 temas de Balla la masurca! llega a Lleida ya en su parte final. “Será el último concierto del año y con el que cerraré el grueso de la gira, aunque aún quedará para 2025 alguna cita más, pero a cuentagotas”, reveló el artista. Gisbert se presentó en solitario ante el público el pasado mes de mayo en la sala Apolo de Barcelona y en el Festival Strenes de Girona. El mes de julio fue uno de los nombres destacados del Talarn Music Experience. “Me habían hablado muy bien de este festival del Pallars y del fantástico lugar en el que se celebra. Fue muy bonito y me lo pasé muy bien”, recordó Gisbert. En este sentido, un concierto en un teatro será algo diferente de uno al aire libre. “Sí que cambia el ritmo del concierto y la capacidad de comunicarte con el público entre canción y canción, que resulta más fácil que al aire libre”, comentó.

Por otro lado, Gisbert recordó que los Manel no se ‘separaron’. “Paramos para que cada uno haga lo que quiera, para que corra el aire, pero la vida al final da muchas vueltas”.