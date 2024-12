Ni Saiko ni Quevedo, este es el artista español más escuchado en Europa en 2024

Publicado por segre Verificado por Creado: Actualizado:

Morad, el rapero español, se ha convertido en el artista más escuchado de España en Europa durante el año 2024, de acuerdo con los datos revelados por Wrapped de Spotify. La plataforma de streaming destaca a Morad como un "referente" en el mundo del rap, género que ha marcado tendencia en el continente junto con la música electrónica.

En el ranking de los artistas europeos más populares, el dj francés David Guetta ocupa el primer lugar, seguido por Jul (Francia), Morad (España), Tiësto (Países Bajos) y Geolier (Italia). Entre las canciones más reproducidas de estos artistas destacan "Too sweet" de Hozier (Irlanda), "Overdrive" de Ofenbach (Francia), "I don't wanna wait" de David Guetta, "Pedro" de Jaxomy (Alemania) y "Thank you (not so bad)" de Dimitri Vegas y Like Mike (Bélgica/Grecia).

Álbumes más reproducidos en Europa

Spotify también ha dado a conocer los álbumes más escuchados en el continente europeo. "Unreal unearth: unheard" de Hozier lidera la lista, seguido por "ICON" de Tony Effe (Italia), "DIO LO SA" de Geolier, "All stand together" de Lost Frequencies (Bélgica) y "Vera Baddie" de ANNA (Italia).

Apoyo al talento local y Eurovisión

Los datos reflejan un incremento del 12,6% en las reproducciones de artistas europeos en comparación con el año anterior, destacando Luxemburgo con un aumento del 88%. Además, el Festival de Eurovisión sigue impulsando la exportación cultural, acumulando más de 7 millones de horas de escucha en las playlists relacionadas a nivel global.

Artistas emergentes y equidad de género

En cuanto a los artistas RADAR, que impulsan nuevos talentos, España domina el ranking de los más escuchados a nivel mundial con Quevedo, Morad, Saiko y Beny Jr en las primeras posiciones, seguidos por el alemán Ski Aggu. Por otro lado, Bad Gyal se corona como la artista española del programa EQUAL, que fomenta la equidad para las mujeres en la industria musical, más escuchada en el mundo.