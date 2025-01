Antonio Resines arremete contra uso del catalán en las Cortes

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El reconocido actor español Antonio Resines ha generado polémica recientemente por sus declaraciones en contra del uso del catalán en las Cortes Generales de España. En una entrevista concedida a El Mundo, el intérprete cántabro no ocultó su malestar por el empleo de lenguas cooficiales en la cámara alta.

"¿Cuál es el idioma oficial de España? El castellano. Los demás son lenguas cooficiales en sus territorios. ¿Qué tontería es esa de ver al presidente del gobierno con un auricular en el Congreso?", se preguntó Resines, quien se define como "una persona de izquierdas y no nacionalista".

Críticas al independentismo y al gobierno

Además de arremeter contra el uso del catalán en las Cortes, el veterano actor también lanzó duras críticas contra el independentismo catalán y contra el gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. Resines se mostró indignado por los pactos del ejecutivo con formaciones como ERC, Junts o EH Bildu.

"He votado toda la vida al PSOE, pero lo de este gobierno me parece indignante", aseguró el intérprete, que tampoco ocultó su malestar por el hecho de que el expresident Carles Puigdemont no haya sido detenido en sus visitas a España. "¿Cómo es posible que Puigdemont pueda pasearse tranquilamente por Barcelona sin que nadie le detenga?", se preguntó.

Reacciones a las declaraciones de Resines

Las palabras de Antonio Resines no han pasado desapercibidas y han generado todo tipo de reacciones. Desde el independentismo catalán se ha criticado duramente al actor por su "catalanofobia" y su "discurso del odio" contra el uso del catalán. Por su parte, desde el unionismo español se ha aplaudido la valentía de Resines por "decir las cosas claras" y "defender la unidad de España".

No es la primera vez que el intérprete cántabro se posiciona en contra del independentismo. Ya en 2017, durante el juicio al procés en el Tribunal Supremo, Resines apareció en el programa El Hormiguero y aplaudió el papel del juez Manuel Marchena durante la vista oral.

El debate sobre las lenguas en España

Más allá de la polémica generada por Resines, lo cierto es que el debate sobre el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones españolas viene de lejos. Mientras que desde los territorios con lengua propia se defiende el derecho a expresarse en catalán, euskera o gallego en todos los ámbitos, desde el nacionalismo español se insiste en que el castellano debe ser la única lengua vehicular.

Actualmente, el reglamento del Congreso de los Diputados permite el uso de las lenguas cooficiales en determinadas circunstancias, como la defensa de enmiendas a la totalidad de los proyectos de ley o en las intervenciones en las comisiones. Sin embargo, su utilización sigue siendo minoritaria y genera cierto rechazo en un sector de la población.

Las declaraciones de Antonio Resines llegan en un momento de gran polarización política en España, con un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos que necesita de los apoyos de formaciones independentistas para sacar adelante sus iniciativas legislativas. Una situación que genera malestar en un sector del electorado más conservador, que ve con recelo cualquier cesión al independentismo.

Por otro lado, el debate sobre el uso de las lenguas cooficiales no es ajeno a la pugna entre el gobierno central y la Generalitat de Cataluña por las competencias en materia educativa. Mientras que desde el ejecutivo de Sánchez se defiende el modelo de inmersión lingüística en catalán, desde el gobierno catalán se reclama una mayor protección del catalán en las aulas.