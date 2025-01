Canciones de Els Amics de les Arts con Sopa de Cabra y Lluís Gavaldà

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Els Amics de les Arts estrenarán hoy dos nuevas canciones para su disco de aniversario 20 anys d’Amics con dos colaboraciones con Sopa de Cabra y Lluís Gavaldà, que versionarán El senyal que esperaves y No ho entens, respectivamente. El disco, que saldrá completo el próximo mes de abril, recopila veinte de los temas más queridos de la banda, revisados y actualizados. Els Amics de les Arts destacan que estas colaboraciones son “un auténtico regalo de Reyes”. El disco ya cuenta con siete canciones publicadas, como 4-3-3 con The Tyets; Citant Mercè Rodoreda con Judith Neddermann; Ja no ens passa, con La Pegatina; Jean-Luc, con Sidonie, y L’home que treballa fent de gos, con Andrea Motis. Otras colaboraciones serán Louisiana o els camps de cotó con Sergio Dalma o El seu gran hit, con Santi Balmes.