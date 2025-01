El saxofonista leridano Ricard Martínez comienza una gira en Países Bajos

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El cuarteto Osimun Quartet, con sede en Colonia (Alemania) y creado en 2022 por el joven saxofonista leridano Ricard Martínez y otros tres músicos más, comienza hoy una gira de 14 conciertos por Países Bajos entre enero y febrero que llevará a auditorios como el Muziekgebouw de Ámsterdam, De Doelen de Rotterdam, el Muziekgebouw de Eindhoven, el Theater aan het Vrijthof de Maastrich o el TivoliVredenburg de Utrecht, entre otros, así como a actuar el próximo 26 de enero en el programa Podium Klassiek del canal de la televisión pública holandesa NTR.

En esta gira, Osimun Quartet interpretará el programa que han titulado If it’s not God, at least man (Si no hay Dios, al menos los hombres) que ofrece un recorrido cíclico desde obras más ligadas a la esfera religiosa a piezas más mundanas y que culminará con el estreno de la obra encargada por el conjunto español al compositor holandés Arjan Linker (2000), Nocturno, una pieza que incluye elementos de la música techno.“Con este programa buscamos establecer una conexión profunda, casi espiritual, con nuestro público. El concierto irá acompañado de movimientos dinámicos, coreografía teatral y una interacción constante con el público que convertirá al programa en una experiencia inmersiva para la audiencia”, señala el cuarteto.

La gira por Países Bajos se enmarca dentro del programa Dutch Classical Talent, en el que Osimun Quartet fue seleccionado como uno de los tres finalistas que ofrecerán conciertos en algunos de los principales escenarios del país, tras los cuales se dará a conocer al ganador en junio. “La oportunidad de esta gira representa un hito significativo en nuestra trayectoria profesional. Tendremos la posibilidad de tocar en algunas de las salas de concierto más prestigiosas del país, mostrando nuestro repertorio a un público muy diverso. Esto fomentará nuestro crecimiento artístico a través de la colaboración con diversas disciplinas, contribuyendo así a nuestra evolución como músicos”, destacan. Osimun Quartet está formado por Ricard Martínez (saxofón barítono), el valenciano Diego Dávila (saxofón soprano), la conquense Fátima Alcázar (saxofón alto) y la toledana Inés González (saxofón tenor). Su agenda incluye un concierto en Mollerussa el próximo marzo y otra actuación en Barcelona en el mes de mayo.