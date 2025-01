Animac premia a las canadienses Forbis y Tilby

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, Animac, anunció ayer la concesión del premio honorífico de la próxima edición a las cineastas canadienses Amanda Forbis y Wendy Tilby, que está previsto que lo recojan en persona durante el certamen, del 20 al 23 de febrero en la Llotja de Lleida. De hecho, Animac programará una retrospectiva de sus obras más icónicas y las dos animadoras impartirán una masterclass para compartir su visión y experiencia con estudiantes y profesionales del sector.

El certamen destacó en un comunicado “la trayectoria excepcional del dúo canadiense, que ha marcado el panorama de la animación contemporánea”. Los films de Forbis y Tilby han destacado “por un estilo visual único, que combina técnicas tradicionales y experimentales para explorar la complejidad de las conexiones humanas”. Su película más reconocida, When the Day Breaks (1999), recibió la Palma de Oro en el Festival de Cannes y otros galardones internacionales. Otros títulos de su filmografía son Wild Life (2012), que fue nominado al Oscar, y The Flying Sailor (2023), recientemente aclamado por la crítica y también nominado al Oscar. Animac remarcó “su colaboración con el National Film Board of Canada, clave para desarrollar un lenguaje artístico que combina una profunda sensibilidad narrativa con la innovación técnica”.