La Marta Alòs 'negra': “En Lleida se asesina muy bien”

“Me gusta atrapar al lector desde la primera página”, afirma Marta Alòs. Por eso su nueva novela negra tiene un arranque de impacto, con un par de cadáveres de inicio. “Un tren AVE entra en la estación de Lleida y arrolla a una persona que estaba tendida sobre la vía. Y cuando el tren para, encuentran al conductor también muerto”, desvela la escritora leridana. Será un nuevo caso, posiblemente el más complejo en su carrera policial, del cabo Roure de los Mossos d’Esquadra, el personaje que Alòs creó en su estreno literario ‘negro’ en 2018 con Ulls maragda. Roure volvió a la acción en 2020 en L’origen del pecat y ahora regresa en Culpables (Pagès Editors), la tercera incursión de la autora en un género que ambienta en Lleida, “donde con la niebla y los callejones estrechos se asesina muy bien”. Roure está acompañado de otros dos personajes habituales de Alòs en estas lides policiales, el periodista de SEGRE Joan Serradell y el forense Blai Solé, y con un nuevo invitado, el guardia urbano López.

“Lo que más me atrae del género negro es que el lector participe también de la investigación policial; que, a medida que lea la novela, se vaya encontrando con sospechosos y que sea él mismo quien vaya tejiendo una salida para el misterio”, comenta la autora. Eso sí, Alòs confiesa que “son los propios personajes los que me llevan en la historia, toman vida mientras voy escribiendo y van creando su propia trama. De hecho, a veces hasta la mitad de la novela no sé cómo evolucionará la historia”.

Marta Alòs presentará la novela ‘Culpables’ el 26 de febrero en la Biblioteca Pública de Lleida

La trama de Culpables se desarrolla a partir de unos muertos en Lleida, Calaf y Sant Feliu de Guíxols unidos por un hecho en común: llevan tatuado en el pecho la palabra en latín ‘Culpabilis’. Es el título de la novela, con el que Alòs también da una pista al lector: “Hay más de un culpable”, pero plantea un interrogante: “¿Son víctimas o verdugos?”, porque en el fondo la escritora reflexiona en esta obra sobre “hasta qué punto una persona puede convertirse en un asesino”.