Rifa de arte en Lleida ‘contra’ la dana de València

Los cuatro ateneos federados de Lleida se han unido por primera vez para organizar una actividad solidaria conjunta: una rifa de arte a beneficio de las entidades musicales afectadas el pasado otoño por la dana de València. El Ateneu Popular de Ponent, el Cercle de Belles Arts, la Fundació Orfeó Lleidatà y la asociación cultural Res Non Verba, en colaboración también con la Festa de Moros i Cristians de Lleida, presentaron ayer esta rifa de arte, que se celebrará el próximo 10 de abril y para la que ya se han puesto a la venta boletos a 5 euros. Aquel día, a las 19.00 h, se rifarán en Res Non Verba una cuarentena de lotes con obras de arte de los fondos y colecciones de las entidades organizadoras, así como de personas que han querido colaborar con esta iniciativa. La presidenta del Cercle, Divina Drudis, destacó por ejemplo la aportación de cinco óleos de Isidre Mercadé y esculturas de cerámica de diversos autores. Fina Masip, representante del Ateneu, citó diversos lotes con litografías de artistas leridanos como Rosa Siré, Ureña, Benet Rossell y Àngel Jové, entre otros. Xavier Esterri, en representación del Orfeó y la Federació d’Ateneus de Catalunya, aludió al recién publicado libro que repasa los más de 160 años de la entidad coral leridana. Pere Antorn, presidente de Res Non Verba, explicó que “nos decantamos por una rifa antes que una subasta para hacerlo lo más accesible posible al máximo de gente”. Por su parte, Josep Lluís Gázquez, presidente de la Festa de Moros i Cristians, recordó la gran cantidad de agrupaciones musicales de la zona afectada de València que sufrieron destrozos en sus almacenes y sedes sociales. Los boletos pueden comprarse en las sedes de los organizadores y los números premiados se difundirán también en las redes.