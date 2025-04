“Escribo lo que me gusta leer”

El periodista y escritor barcelonés Xavier Bosch (1967) regresa ‘fiel’ a su cita bienal con Sant Jordi desde hace más de una década con su nueva novela, Diagonal Manhattan (Columna, en castellano en Destino), que ayer presentó en la librería Caselles de Lleida. Bosch narra una historia de crecimiento personal y profesional de una joven de 21 años enmarcada en el mundo de la publicidad a finales de los años 80, a caballo entre Barcelona y Nueva York. “Aquella Barcelona preolímpica era la tercera potencia mundial en creatividad publicitaria, solo por detrás de Nueva York y Londres”, explicó el autor a SEGRE poco antes de la presentación. Si hace dos años se ‘fue’ a París en su anterior título, 32 de març, ahora ‘envía’ a una agencia de publicidad en Manhattan a la protagonista, la joven Edda Leveroni, hija de un publicista de éxito de Barcelona. “Me gusta viajar, y leer novelas es la manera más barata de recorrer los rincones del mundo”, comentó Bosch, para quien “París es la mejor ciudad del mundo y Nueva York, la capital del mundo”. En su nueva novela, el escritor juega con los contrastes entre Barcelona y Nueva York, entre una gran y famosa agencia publicitaria neoyorquina en la que la mayoría son mujeres y una agencia barcelonesa donde dominan los hombres, entre las casa bajas de una ciudad y los rascacielos de otra..., “en un viaje iniciático de búsqueda de la felicidad en el que aparecen el negocio, la ambición, el poder en una ciudad dura e individualista como Nueva York, y también el descubrimiento emocional y sexual”, añadió el autor. Bosch reconoció que “ya dejé atrás las historias negras, con asesinatos, ahora me centro en las emociones, escribo historias que me gustaría leer, y hasta ahora me ha ido muy bien”.

“Triunfar por Sant Jordi no es un objetivo sino una consecuencia”

En 2023 fue el rey de las ventas de Sant Jordi con la novela 32 de març, y dos años antes ya llegó también a lo más alto del podio de la diada con la anterior, La dona de la seva vida. Como no hay dos sin tres, Diagonal Manhattan ‘huele’ a best-seller de la jornada, pero Xavier Bosch no se lo toma como una competición. “Creo que ningún escritor ve a los otros como rivales a batir, cada uno elige y hay lectores para todos”, afirmó. En este sentido, aseguró que triunfar por Sant Jordi “no es un objetivo, sino una consecuencia” de una historia que gusta.