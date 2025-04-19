Núria Perpinyà apunta al origen del ‘Mecanoscrit’ de Pedrolo

El Mecanoscrit del segon origen, la novela más popular de Manuel de Pedrolo –de 1974 y desde entonces uno de los títulos mas vendidos de la literatura catalana contemporánea– podría no ser una historia original del autor de L’Aranyó sino que este se inspiró en una novela francesa de 1962, El pueblo olvidado, de M. P. de Ladebat, publicada en España en 1966. Esta es la sorprendente teoría que la escritora, filóloga y profesora de la Universitat de Lleida Núria Perpinyà (Lleida, 1961) ha desvelado en un amplio estudio publicado en el último número de la revista cuatrimestral de lengua y literatura Els Marges. Un estudio académico cuyo germen se remonta medio siglo atrás: “¡El pueblo olvidado era mi libro preferido cuando tenía doce o trece años!”, reveló Perpinyà a SEGRE. “Me cautivó aquella historia de Lydia y Frank, que sobrevivieron a un accidente aéreo en un rincón perdido de los Alpes y que, durante los años siguientes, tuvieron que ‘poner en marcha’ la civilización”, comentó la filóloga y escritora destacando así la similitud con el argumento del Manuscrit, protagonizado por una joven, Alba, y un niño, Dídac, que sobreviven en este caso a un ataque extraterrestre que arrasa con la civilización existente. “En la novela francesa los protagonistas son una francesa y un alemán. Habían pasado menos de veinte años desde el final de la II Guerra Mundial y podría tratarse de un guiño a la concordia entre los dos países”, afirmó Perpinyà. La lista de similitudes es larga: en la obra de Ladebat, los dos jóvenes se encuentran a un bebé; en la de Pedrolo, el pequeño nace fruto de la relación entre la pareja protagonista. En ambas historias, los jóvenes recorren paisajes deshabitados o destruidos; en las dos tramas la ‘desgracia’ llega desde el cielo: la caída de un avión o el ataque extraterrestre; y también en las dos historias surgen los libros como manuales útiles para sobrevivir.

Otra de las sorpresas para Perpinyà fue averiguar la autoría de la novela francesa. “No fue ‘un’ sino ‘una’ escritora, Monique Peyrouton de Ladebat, que escondió su nombre y apellido tras las siglas M. P., tanto por ser mujer como seguramente porque su padre era Marcel Peyrouton, exgobernador general de Argelia, que acabó encarcelado por fascista y antisemita”, destacó la profesora leridana.

Perpinyà apunta incluso a que el traductor de la novela al castellano –publicada en 1966 por Molino– pudo ser el mismo Pedrolo. “El traductor era un tal Luis Álvarez del Vayo; a la fuerza un pseudónimo porque el apellido es el de un ministro de la República durante la Guerra Civil. Seguro que fue una ‘broma’ comunista de un traductor amante de esta ideología como fue Pedrolo. ¡Incluso el ilustrador se llamaba Carrillo!”, añadió Perpinyà, cuya teoría concluye que “Pedrolo mejoró y modernizó la historia de Ladebat; seguro que se planteó el Mecanoscrit como un juego, por eso se entiende que nunca fue una de sus novelas preferidas”.