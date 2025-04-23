Cercas, Bosch, Dueñas y Sala i Martín, entre los más vendidos en un Sant Jordi de récord

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Los libros 'El loco de Dios en el fin del mundo' (Random House), de Javier Cercas; 'Diagonal Manhattan' (Columna) de Xavier Bosch; 'Por si un día volvemos' (Planeta), de María Dueñas; 'Entre el paradís i l'apocalipsi' (Rosa dels Vents), de Xavier Sala i Martín, y 'Titó. Excursió a la llegenda de Sant Jordi' (Estrella Polar) se han situado entre los libros más vendidos en una Diada de Sant Jordi de récord.

Según han informado este miércoles en un comunicado la Cambra del Llibre y el Gremi de Llibreters de Catalunya con datos provisionales, se ha marcado un nuevo récord con más de 26 millones de euros facturados y se ha alcanzado los 2 millones de libros vendidos.

La Cambra del Llibre ha valorado "muy positivamente" la gran participación ciudadana y el volumen de ventas de libros de esta edición, y ha recordado que los libros más vendidos suponen un 5% del total de libros vendidos.