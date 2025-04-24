El Petit de Cal Eril, con nuevo disco 3 años después

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Petit de Cal Eril anunció ayer por sorpresa su regreso a la actualidad musical después de tres años de silencio discográfico. La banda liderada por el cantante de Guissona Joan Pons aprovechó la diada de Sant Jordi para lanzar el álbum ERIL ERIL ERIL (Bankrobber), disponible en pre-compra en formato de vinilo a través de la web del grupo (elpetitdecaleril.com). Para el lanzamiento oficial habrá que esperar hasta el 9 de mayo, cuando las canciones podrán encontrarse en todas las plataformas digitales y en tiendas. En un comunicado, El Petit de Cal Eril informó que, para explicar las novedades en persona a sus fans, tenía previsto instalarse ayer en el C.A.T. de Gràcia, en Barcelona, en un escenario en forma de ‘iglú de viento’, un “espacio al mismo tiempo onírico y efímero” como el que acogerá los conciertos de presentación del nuevo disco, dentro del cual podrían escucharse ya las nuevas canciones y conseguir el vinilo de manera anticipada. También anunciaron los primeros conciertos de presentación, que tendrán lugar los días 10, 11, 12 y 13 de junio en el Ideal Centre d’Arts Digitals de la ciudad condal, con entradas ya a la venta.

En el comunicado, la banda de Joan Pons recordó que “en septiembre de 2022, después de seis años de saludable hiperactividad, El Petit de Cal Eril se despidió con un cartel que indicaba: ‘Cerramos para ir a pescar’. Entonces llegó el silencio. Nadie sabe muy bien cómo ha pasado todo este tiempo, en qué cala ignota ha estado tirando la caña. Pero a pesar del misterio, ya estamos en disposición de confirmar que los años de guaret han dado su fruto. El Petit de Cal Eril vuelve”. Y el grupo añade que “El Petit de Cal Eril vuelve igual como se fue: sin demasiadas explicaciones, casi por arte de magia. Sin hacer ruido ya tiene listo un nuevo disco, 12 nuevas canciones que, si hiciéramos caso del título, ERIL ERIL ERIL, deberían de ser marca de la casa, ADN puro. Pero como que en la primera canción ya alertan que ‘jo ja no sóc qui era’, pues a ver”.