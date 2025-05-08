Nueva edición del festival Lo Microfest

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El festival de microteatre Lo Microfest de Lleida llega este sábado a su edición número 11. Tendrá lugar en La Saleta, en la calle Ballester. En esta ocasión podrán verse tres piezas: Vain Project, de Joel Fígols; La Vedette antifeixista, de Jèssica Pulla, y Globus i Agulla de Lo Brut Catifa. Desde las 12.00 horas y hasta las 21.30 horas, se podrán ver los diferentes pases de unos espectáculos de comedia, circo y teatro reflexivo a la vez que reivindicativo. Las entradas se pueden adquirir en taquilla o de manera anticipada en www.lasaletalleida.com.