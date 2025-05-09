El festival Tribulossi de Tremp, de poesía y arte, del 23 al 25 de mayo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La tercera edición del Tribulossi Festival Poètic de les Arts de Tremp se celebrará del 23 al 25 de mayo, de nuevo con la poesía como hilo conductor de un programa repleto de propuestas artísticas diversas. El ayuntamiento de la capital del Palars Jussà presentó ayer el certamen en un acto con la alcaldesa, Sílvia Romero, y el poeta Xavier Macià. El Tribulossi rendirá homenaje este año al poeta local Francesc Ramon Monrós (1863-1944), en un acto en La Lira el día 24. Además de recitales, la programación contará con música y danza aérea.