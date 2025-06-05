El Govern apoyará lo que diga el MNAC sobre el arte de Sijena

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, aseguró ayer que el Govern apoyará lo que decida el patronato del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) sobre las pinturas de Sijena. “En una reunión se decidirán cuáles son los próximos pasos a seguir, escuchando lo que digan los técnicos y expertos, por supuesto. Y, evidentemente, desde el Govern estaremos al lado del MNAC y apoyaremos lo que decida el patronato”, manifestó en el pleno en el Parlament, palabras que matizan lo que dijo el president Salvador Illa asegurando que acatarían la sentencia que obliga a su traslado a Aragón.

El patronato del MNAC, en el que están representados el Gobierno central, la Generalitat y el ayuntamiento de Barcelona, prevé reunirse la semana que viene, tras la petición que hizo su director, Pepe Serra, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo. Según Hernández, la prioridad del Govern es la preservación del patrimonio, por lo que ve necesario abordar esta cuestión desde un punto de vista técnico para encontrar “la mejor solución posible”. También apuntó que todos los informes elaborados por expertos de los que disponen “ponen en duda la viabilidad de efectuar la retirada, el traslado de las obras y la instalación de las pinturas sin dañarlas de forma irreparable”.

Por su parte, el MNAC afirmó que desde la instalación en montjuïc en 1961 el conjunto de las pinturas de la sala capitular del Monasterio de Santa María de Sijena no ha salido del museo, y añadió que ha hecho préstamos “puntuales” de pequeños fragmentos para exposiciones pero que desde 1997 ningún fragmento ha viajado. El museo responde así a las declaraciones del presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien señaló que el traslado es técnicamente posible porque las pinturas ya habían sido trasladadas antes. Al respecto, el MNAC recordó que en 1987 las pinturas se llevaron a las reservas del museo por las obras de remodelación del edificio y, para la reapertura del museo, en 1995 el conjunto se instaló en su ubicación actual, donde lleva tres décadas. Asimismo, aseguró que debido al estado de conservación frágil de las pinturas, ningún fragmento museizado ha viajado desde hace 28 años y “están excluidas de préstamo”.

Un experto aragonés duda sobre la ubicación del conjunto

� El historiador Jorge Jiménez, investigador del Instituto de Patrimonio y Humanidades y profesor de arte románico en la Universidad de Zaragoza, tiene dudas de cómo se proyecta integrar las pinturas murales de Sijena en su ubicación original, aunque asume que su traslado a Aragón puede llevarse a cabo con “incidencias mínimas”. Jiménez considera que hubiera sido necesario disponer de un plan director antes de su llegada que permitiera adoptar decisiones para su ubicación y exposición. Asume que las pinturas están integradas actualmente en un discurso museístico adecuado que ve necesario que se dé también en Sijena, considera importante valorar los estudios de los técnicos del MNAC y se suma a sus preocupaciones por las consecuencias del traslado, aunque sean “mínimas”.