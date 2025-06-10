Reyes Católicos firmaron sus desposorios en Yepes, revela un documento inédito

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

Un documento histórico inédito ha permitido confirmar "sin lugar a dudas" que los desposorios de Isabel y Fernando, quienes más tarde serían conocidos como los Reyes Católicos, se firmaron en la localidad toledana de Yepes el 6 de febrero de 1469. El hallazgo, realizado por el historiador Alfredo Pastor Ugena, revela que este trascendental acuerdo matrimonial se produjo bajo el auspicio del influyente prelado Alonso Carrillo, entonces la máxima autoridad eclesiástica, quien posteriormente conduciría a Isabel al altar.

Los documentos descubiertos presentan elementos paleográficos, lingüísticos y materiales propios del siglo XV —como la tinta, el papel y el tipo de escritura—, lo que otorga autenticidad al hallazgo. Esta evidencia documental directa sobre la firma de los desposorios pone de manifiesto que Yepes constituía un señorío eclesiástico de gran relevancia perteneciente al arzobispado de Toledo, con estrechos vínculos tanto con la nobleza como con la monarquía, según ha comunicado el Ayuntamiento de la localidad.

En aquel momento histórico, la princesa Isabel se encontraba en Ocaña, una población bajo el control de la Orden de Santiago, donde permanecía vigilada por Juan Pacheco, marqués de Villena. Allí se celebraban las Cortes de Castilla durante los primeros meses de 1469, con el objetivo de ratificar el Pacto de Guisando (firmado el 5 de junio de 1465), jurar a Isabel como heredera al trono castellano, poner fin a la anarquía reinante, implementar las reformas necesarias para restablecer el orden y ofrecer un servicio fiscal al monarca.

Los entresijos de un acuerdo histórico

La documentación hallada demuestra claramente cómo los representantes de ambos pretendientes formalizaron el acuerdo matrimonial en la villa de Yepes. Pierres de Peralta, embajador del rey Juan II de Aragón en Castilla, se desplazó hasta Ocaña desde donde desplegó una intensa actividad diplomática en múltiples frentes.

Los agentes aragoneses Ferrer y Fatás fueron los encargados de establecer contacto con los colaboradores más cercanos a Isabel: Chacón, Cárdenas y Alfonso de Quintanilla —su contador mayor y figura clave durante todo su reinado—. Estos emisarios tejieron una estrecha red de comunicación entre Yepes, donde residía temporalmente el arzobispo Carrillo, y Ocaña, localidad en la que se encontraba la princesa Isabel.

Un camino lleno de obstáculos hacia el matrimonio

Estos desposorios firmados en Yepes allanaron el camino para las posteriores Capitulaciones de Cervera (Lleida), que se rubricaron el 5 de abril de 1469. Finalmente, el matrimonio se celebró el 19 de octubre del mismo año en el palacio de los Vivero en Valladolid, en una ceremonia íntima y austera. La falta de pompa se debió a que los contrayentes, al ser primos (compartían como bisabuelos al rey Juan I de Castilla y a Leonor de Aragón), carecían de la necesaria dispensa papal exigida por la doctrina eclesiástica.

Este parentesco representaba el mayor obstáculo para la unión, al que se sumaban la oposición del rey Enrique IV de Castilla, hermanastro de Isabel, y el hecho de que este enlace vulneraba lo establecido en el Tratado de los Toros de Guisando.

Según apuntan los investigadores, tanto en Yepes como en Cervera "se cavaron los huecos necesarios para que este importante acontecimiento fuera posible". Dos años después, en diciembre de 1471, el papa Sixto IV concedió finalmente una bula auténtica de dispensa —cuyo original puede consultarse en el archivo de Simancas—. En este proceso jugó un papel decisivo el español Rodrigo Borgia, quien más tarde se convertiría en el papa Alejandro VI y otorgaría a estos monarcas el título de 'Católicos'.

Durante el periodo de dos años en que no existió bula ni documento público de dispensa, nació en Dueñas (Palencia) la primogénita del matrimonio, que recibió el nombre de su madre, Isabel.