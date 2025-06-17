Nuevo concurso Ricard Viñes de piano, con más premios

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El concurso internacional de piano Ricard Viñes de Lleida da un salto adelante. Nueva dirección artística, liderada por el músico y director de orquesta leridano Néstor Bayona, más colaboraciones culturales con otros festivales internacionales y, sobre todo, más premios para los concursantes, que pasarán de los 22.000 a los 35.000 euros en total. La concejala de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, encabezó ayer en el Auditori Enric Granados la presentación de la 26 edición del certamen, que se celebrará del 24 al 28 de junio con 18 pianistas procedentes de todo el mundo seleccionados de entre los 120 candidaturas presentadas. Así, el público podrá disfrutar de músicos jóvenes de hasta 35 años de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China, Japón e incluso Nueva Zelanda. “Mi aspiración y gran reto será impulsar la imagen internacional del concurso Ricard Viñes, para que se conozca por toda Europa”, aseguró el nuevo director, Néstor Bayona, que comentó que “aunque no considero que la música tenga que ser competitiva, el certamen es una gran plataforma para dar a conocer a nuevos talentos”. El ganador se llevará 18.000 euros, además de giras de conciertos por festivales como el de Morelia, en México; el de Montenegro y el Raimat Arts Festival. El segundo recibirá 9.000 euros y el tercero, 5.000, además de otros galardones especiales (mejor español, mejor interpretación de repertorio de Viñes) y el nuevo Premi del Públic (una grabación profesional), que patrocinará SEGRE. En la gala del día 28 en el Auditori, presentada por la periodista televisiva leridana Núria Marín, los finalistas estarán acompañados por la Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida por Néstor Bayona.

n Otra novedad del certamen, en este caso para 2026, será la reconversión del Ricard Viñes juvenil (dedicado cada dos años a menores de 18 años) de concurso competitivo a festival de piano, con apartado de master-class, según avanzó ayer Néstor Bayona, y con conciertos de ganadores de anteriores ediciones por toda Lleida. El concurso ha incorporado nuevos apoyos y patrocinios, como los de la Fundació Vera Música, Els Armats de Lleida y la Diputación. La vicepresidenta Sandra Castro destacó las semifinales del evento el día 27 en el patio del IEI.

n El pianista sevillano Juan Floristán, que presidirá un jurado de lujo junto al surcoreano Kun-Woo Paik, la francesa Lise de la Salle y la catalana Alba Ventura, destacó su “gran responsabilidad, ya he estado al otro lado de la barrera”. Ganó en 2015 el prestigioso Paloma O’Shea de Santander. “Un concurso es como una primera barrera, la más difícil en este oficio artesano”, añadió.