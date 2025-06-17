Pinturas de Sijena, misión imposible

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El patronato del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) acordó ayer por unanimidad pedir una “incidencia de ejecución” en sede judicial para informar de la “incapacidad técnica” del museo barcelonés de trasladar las pinturas murales originarias de Sijena en litigio al monasterio oscense en el plazo establecido por la ley de enjuiciamiento civil, 18 días después de que el Tribunal Supremo obligara a restituirlas. Así lo indicó en un comunicado –en el que remarcó la “voluntad” del centro de “dar cumplimiento a las resoluciones judiciales”–, que se hizo público al acabar la reunión extraordinaria de hora y media y que finalizó sin declaraciones de sus integrantes. En el texto, el patronato sostuvo la “imposibilidad” de trasladar las pinturas y restituirlas en la sala capitular del monasterio de Sijena “sin ponerlas en riesgo”, según un nuevo informe presentado por el equipo del museo.

El patronato también aprobó pedir a las diferentes administraciones que conforman el consorcio la creación de un grupo de trabajo de carácter técnico e integrado únicamente por personal especializado, e invitó al gobierno de Aragón a formar parte en esta comisión técnica. Este grupo de trabajo, que recalcó estar integrado “únicamente” por personal especializado, debería “evaluar y llevar a cabo los trabajos necesarios para el cumplimiento de las resoluciones jurídicas dictadas en relación con las pinturas de la sala capitular de Sijena”.

Asimismo, consideraron que el gobierno de Aragón, si se integra en esta comisión, podría designar a los “especialistas” que considere convenientes, que “trabajarían conjuntamente con los técnicos designados por el MNAC y las administraciones consorciadas: el Estado, la Generalitat y el ayuntamiento de Barcelona”.

La reunión, presidida por Joan Oliveras, junto con el director del centro, Pepe Serra, contó con la presencia de la consellera de Cultura, Sònia Hernández: la concejala del ayuntamiento de Barcelona Maria Eugènia Gay; y el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí. Entre los vocales del patronato figuran el empresario y mecenas cultural leridano Tatxo Benet y la presidenta del Grup Sorigué, Ana Vallés.

Por otro lado, tras hacerse públicos los acuerdos del patronato del MNAC, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) consideró, en un comunicado, “especialmente pertinente” la creación de un grupo de trabajo especializado, aunque insistió en su preocupación por la preservación de los bienes patrimoniales afectados por la sentencia y advirtió de la importancia de actuar en el marco de las leyes de patrimonio catalana y española.

n El presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón, aseguró que exigirá un cronograma para cumplir con la sentencia que obliga al retorno de las pinturas “con el máximo respeto” a las obras, pero “en el menor plazo de tiempo posible”. Azcón se mostró abierto a la colaboración entre las diferentes administraciones y a un grupo de trabajo “que desde el primer momento tenga claro que el objetivo es cumplir la sentencia”, pero avisó que “no nos vamos a dejar tomar el pelo”. El abogado del ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, avisó que una vez se agote el plazo de 20 días para cumplir la sentencia, prevé reclamar su ejecución forzosa.

n El patronato quiso destacar especialmente el trabajo “impecable” llevado a cabo por el Museu Nacional d’Art de Catalunya a lo largo de los años en la custodia y conservación de estas obras, “salvadas y rescatadas” por Josep Gudiol en 1936, después de ser “gravemente” dañadas por un incendio durante la Guerra Civil y exhibidas en el centro de forma permanente desde 1961. Además, remarcó que el MNAC “ha garantizado su accesibilidad universal” y han sido visitadas por “millones de personas” y “estudiadas” en el marco de los congresos científicos sobre arte románico “más prestigiosos del mundo”.