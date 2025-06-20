La concesión del Aula de Teatre queda desierta

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La licitación de la concesión de la Escola Municipal d’Arts Escèniques, el ente que debe darcontinuidad al Aula de Teatre, ha quedado desierta. La Paeria confirmó ayer que no ha recibido ninguna oferta para su gestión, después de que los actuales gestores renunciaran a seguir al frente. No obstante, una portavoz municipal aseguró que el ayuntamiento “garantiza su continuidad”, sin dar más detalles de cómo se llevará a cabo. La prórroga de la actual concesión acaba el 31 de agosto.

El concurso fue aprobado el 30 de mayo y el concejal de Educación, Xavi Blanco, destacó entonces que la inversión municipal aumentaría en un 34%, que podrían hacer uso de espacios como la Llotja y que incorporarían nuevos perfiles, como un psicopedagogo. Sin embargo, los hasta ahora adjudicatarios del Aula se negaron a volver a presentarse al considerar que el nuevo modelo supondrá “la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores” y la “disminución en la calidad del servicio” y ven “engañoso” el aumento de la aportación municipal.

Esta misma semana, un centenar de alumnos, padres y profesores del Aula de Teatre se manifestaron en contra de la nueva concesión, en una marcha silenciosa organizada por el movimiento Jovent per l’Aula. Partió de tres puntos, Auditori, calle del Carme y calle Sant Antoni, y confluyó en la plaza Paeria, donde leyeron un manifiesto. Consideran que este cambio puede modificar el actual modelo educativo y el equipo técnico, y piden “una financiación digna, sueldos justos para el profesorado y una bolsa de trabajo que ofrezca estabilidad”. De hecho, ven urgente municipalizar el Aula para evitar que “sea una entidad privada que funciona como si fuera municipal”.