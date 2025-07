El MNAC, cara a cara con la jueza

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Pepe Serra, el director del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), quiere decirle a la cara a la jueza de Huesca por qué es imposible manipular y trasladar las pinturas murales de Sijena sin dañarlas de forma irreversible. Por ello, ha mostrado su “absoluta disponibilidad” para mantener un diálogo cara a cara con la magistrada del juzgado oscense, de quien depende la decisión de ejecutar la sentencia de finales de mayo del Tribunal Supremo sobre este tesoro artístico del románico, que se conserva y exhibe desde hace décadas en el MNAC. Así lo expresó en el escrito que la pinacoteca dirigió al juzgado de número 2 de Huesca, en el que se reitera la voluntad de cumplir la sentencia, pero en el que se reitera la alerta sobre “la fragilidad” de las pinturas originarias de la sala capitular del monasterio y “el riesgo de dañarlas de forma irreparable en su retirada y traslado posterior” a Sijena. Asimismo, Serra le recordó a la jueza que “no se puede emprender un proyecto de retirada de estas pinturas sin saber cómo se ubicarán en su nuevo emplazamiento”. De hecho, Serra lamentó que “en estos momentos no tenemos constancia, conocimiento ni acreditación de las condiciones de esta sala capitular [del monasterio de Sijena] ni sus características físicas, y esto es del todo necesario en la hipótesis de generar un proyecto técnico”.

El director del MNAC afirma que, aunque el hecho de que la ejecución de la sentencia sea definitiva es “jurídicamente incuestionable”, esto “no cambia la realidad material de la situación de las pinturas murales de la sala 16 [las orginarias de la sala capitular de Sijena] y su extrema fragilidad” y los “daños irreversibles que por esta razón pueden sufrir en las arduas y complicadas actuaciones necesarias para el cumplimiento voluntario (o forzoso) de la sentencia”. Serra también recordó que las conclusiones de los trabajos de identificación, evaluación y gestión de riesgos por parte de expertos externos al museo apuntan a la “vulnerabilidad de las pinturas a causa del su potencial reactividad química” y su “fragilidad ante la manipulación”.

Aragón acusa a Catalunya de “agarrarse a subterfugios”

El presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón, acusó ayer a la Generalitat y al MNAC de “agarrarse a subterfugios” para no cumplir la sentencia. Azcón se mostró confiado en que el escrito presentado por el museo en el juzgado de Huesca que sostiene que el cumplimiento de la sentencia “comporta un proceso más largo y complejo debido a la extraordinaria singularidad y atipicidad” no retrase los plazos de entrega de las pinturas murales. “En cualquiera de los casos, la última palabra sobre la devolución de las pinturas de Sijena a los aragoneses la va a tener un juez. Por suerte no la va a tener la Generalitat ni los técnicos del MNAC”, manifestó Azcón, que añadió que es “posible y factible técnicamente que esas pinturas murales se trasladen desde Catalunya a Aragón”.