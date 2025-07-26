Màrius Carretero, un pintor en el recuerdo

Hoy se cumplen 15 años de la muerte inesperada del artista leridano Màrius Carretero, con apenas 63 años. Maestro del pincel, sobre todo de la acuarela, el corazón de este artista y activista cultural leridano nacido en 1946 dejó de latir en plena clase de pintura en la asociación Aspid aquel 26 de julio de 2010. Desde entonces, numerosas entidades y asociaciones culturales de Ponent siguen recordando a Màrius Carretero, fundador de la asociación Arts de Ponent y colaborador en infinidad de actividades culturales. El décimo aniversario de su fallecimiento coincidió en plena desescalada del confinamiento por la pandemia de covid. Ahora, coincidiendo con los 15 años de su desaparición, la familia y diversas entidades de Lleida preparan un sentido homenaje al artista, que se materializará con una exposición de acuarelas inéditas de gran formato, el próximo mes de noviembre en la sala de la asociación Res Non Verba de Lleida. El montaje expositivo incluso recreará su estudio –el racó d’en Màrius– para recordar su obra, su figura carismática y la labor que desarrolló en pro de la cultura leridana.

Núria Carretero, hija del artista, explicó como portavoz de la familia que “nuestra intención siempre ha sido la de recordar la memoria y obra de Màrius: desde el ciclo de homenajes que iniciamos un año después de su muerte hasta el mantenimiento de su web, en la que se explica toda su trayectoria, y la página de Facebook Recordant Màrius Carretero, en la que vamos actualizando todo aquello que hemos hecho por él en estos años”. Una plataforma abierta desde hoy para que gente del mundo de la cultura vaya dejando sus recuerdos vinculados al artista, en una iniciativa que culminará el 5 de noviembre con el estreno de la exposición “para que su legado sea cada día más conocido”.