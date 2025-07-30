Patrimonio, música y astronomía en el Dansàneu

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 34ª edición del festival Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, continuó ayer con la exposición de Palmira Jaquetti y los conciertos de las bandas Alosa y Tarta Relena. Asimismo, estaba previsto el homenaje al músico Juli Garreta de las coblas Sant Jordi-Ciudad de Barcelona y la Principal del Llobregat. El festival tiene programada hoy a las 12.00 la presentación del retablo de Sant Martí d’Escalarre, en la iglesia del municipio. A las 19.00 en el Cap del Port de Baqueria Beret, en Sorpe, está previsto el concierto de Judit Neddermann y Pau Figueres y, a continuación, a las 22.15 llegará el turno de la observación astronómica La dansa de les estrelles. Estas actividades llegan después del espectáculo del lunes Fargar con los castellers Margeners de Guissona y no de los Malfargats de Pallars, como por error publicamos ayer.